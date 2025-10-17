জুলাই সনদ অঙ্গীকারনামার দফা ৫-এর সংশোধনীতে যা বলা হয়েছে

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন এনেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ আন্দোলনরত ‘জুলাই বীর যোদ্ধাদের’ উদ্দেশে বলেছেন, গতকাল বৃহস্পতিবারের আলোচনা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর অঙ্গীকারনামার ৫ নম্বর দফার পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জুলাই যোদ্ধাদের দাবির প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় জরুরি সংশোধন করা হয়েছে।
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামার দফা ৫-এর সংশোধনীতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ১৬ বছর ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’ চলাকালে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকারদের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
সংশোধিত দফায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানকালে ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ’ ও এর সহযোগী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার হবে। নিহত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের ‘রাষ্ট্রীয় বীর’ ও ‘আহত বীর যোদ্ধা’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের আর্থিক ভাতা, চিকিৎসা, পুনর্বাসনসহ সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
একই সঙ্গে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের জন্য আইনি দায়মুক্তি, সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথাও সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।