প্রথমবার ইউনেসকো সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট হলো বাংলাদেশ

ইউনেসকোর ৪৩তম সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো) ২২২তম অধিবেশনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাপানের প্রার্থীকে পরাজিত করে ইউনেসকোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি খন্দকার এম তালহা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের ইউনেসকো সদস্যপদ অর্জনের ৫৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন—যা দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক অর্জন।
এতে আরও বলা হয়, এই সাফল্যে গভীর আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
এক বিবৃতিতে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ইউনেসকোতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়া নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ অর্জন। এটি কেবল বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য নয়, বরং জাতীয় মর্যাদা ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন। এই অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সফট পাওয়ার হিসেবে বিশ্বের দরবারে আরও দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে।
শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘১৯৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা, সংহতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই বিজয় দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা ও দিগন্ত উন্মোচন করবে।’