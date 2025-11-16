৩৪৮০ পদ সৃষ্টি হচ্ছে সিনিয়র স্টাফ নার্সের

বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৩ হাজার ৪৮০টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সরকার। এ ছাড়া বিমানবাহিনীর জন্য এয়ার রেজিমেন্ট ও ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে সামরিক-বেসামরিক মিলিয়ে ৩৫১ নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে আগামীকাল মঙ্গলবার প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় এসব প্রস্তাব উত্থাপনের কথা রয়েছে।
৩ হাজার ৪৮০টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বলেছে, সরকারি হাসপাতালের জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সের ৪৩ হাজার ৪০৯টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড এবং ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় সরকারি হাসপাতালগুলোর মোট অনুমোদিত শয্যার বিপরীতে নার্সের সংখ্যা একেবারেই কম।
এর আগে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫ হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃষ্টি করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৯৪১টি, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১ হাজার ২৪৮টি এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১ হাজার ২৯১টি পদসহ মোট ৩ হাজার ৪৮০টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ এসব পদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করে দিয়েছে।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ৫০১ এয়ার রেজিমেন্টের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে প্রথম ধাপে ২২৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে পাসের জন্য উত্থাপনের কথা রয়েছে। ৭৬৩টি পদ নিয়ে এই এয়ার রেজিমেন্ট গঠন করা হবে।
এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অতিসংবেদনশীল স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তাবিধান, এয়ার ফিল্ডগুলোকে সার্বক্ষণিক সচল রাখা এবং সিভিল এভিয়েশনকে সহায়তা করতে বিশেষায়িত দল হিসেবে ফোর্স প্রোটেকশন স্কোয়াড্রন, গ্রাউন্ড বেইজড এয়ার ডিফেন্স স্কোয়াড্রন, রানওয়ে মেইনটেন্যান্স ও রিপেয়ার স্কোয়াড্রন এবং এয়ারগার্ড সম্মিলিতভাবে এয়ার রেজিমেন্ট গঠন করা প্রয়োজন।
বিমানবাহিনীর ৫০১ এয়ার রেজিমেন্টের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে ৭৬৩টি পদের মধ্যে প্রথম ধাপে ২৪৫টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে ২৩৯টি পদ সৃষ্টিতে সম্মতি দেয়। এরপর অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ রাজস্ব খাতে ২২৪টি পদ সৃষ্টিতে সায় দিয়েছে। অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগ ২০৪টি সামরিক পদ এবং বাস্তবায়ন অনুবিভাগ ২০টি বেসামরিক পদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করে দিয়েছে।
এদিকে বিমানবাহিনীর ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে ১২৭টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব পাসের জন্য সচিব কমিটিতে উত্থাপনের কথা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিমানবাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়, প্রশিক্ষণের ধরন নিরূপণ, পুস্তক প্রকাশনা, যুগোপযোগী পলিসি ও ডকট্রিন প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (ট্রাডক) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ জন্য বিমানবাহিনীর ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (ট্রাডক)-এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে ১৩৯টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে ১৩৬টি পদ সৃষ্টিতে সম্মতি দেয়। এরপর অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ রাজস্ব খাতে ১২৭টি পদ সৃষ্টিতে সম্মতি দেয়। অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগ ১০৫টি সামরিক পদ এবং বাস্তবায়ন অনুবিভাগ ২২টি বেসামরিক পদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করে দিয়েছে।