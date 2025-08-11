হোম > জাতীয়

কেবিনে অধিক তাপমাত্রা, চক্কর দিয়ে ঢাকায় ফিরল বিমানের চট্টগ্রামগামী ফ্লাইট

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

এবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ গন্তব্যের উদ্দেশে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতে হয়েছে। বিমান সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেওয়া বিমানের একটি ফ্লাইট ২০ মিনিট উড়ে আবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিরে এসেছে।

মূলত উড্ডয়নের পর কেবিনের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় বৈমানিক উড়োজাহাজটি ঢাকায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান সূত্র।

বিমান সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটের চট্টগ্রামগামী বিজি ৬১৫ ফ্লাইটে এ ঘটনা ঘটে। বিমান বহরের ড‍্যাস-৮ মডেলের (এসটুএকেই) উড়োজাহাজ দিয়ে পরিচালিত ফ্লাইটটি ঢাকা থেকে দুপুর ২টা ৩৪ মিনিটে উড্ডয়ন করে। ২টা ৫৫ মিনিটে সেটি আবার ঢাকায় ফিরে আসে।

শাহজালাল থেকে উড্ডয়নের ২০ মিনিট পরেই ফিরে আসে বিমানের ফ্লাইট। ছবি: রাডার ইমেজ

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর জানান আজকের পত্রিকাকে বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চট্টগ্রামগামী ফ্লাইট ঢাকায় ফিরে এসেছে। পরবর্তী ফ্লাইটে যাত্রীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

এবার ডানার ফ্ল্যাপ বিকল, ২৬২ যাত্রীসহ রোমে আটকা বিমানের ড্রিমলাইনার

এর আগে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইতালি থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকাগামী ফ্লাইট (বিজি ৩৫৬) বাতিল করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফিউমিসিনো বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশে উড্ডয়নের কথা ছিল। বর্তমানে উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় বিমানবন্দরে রয়েছে।

সম্পর্কিত

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য থাকবে আলাদা বুথ

মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এবার ডানার ফ্ল্যাপ বিকল, ২৬২ যাত্রীসহ রোমে আটকা বিমানের ড্রিমলাইনার

পদ্মা সেতু রেল প্রকল্প: ডিপিপির বাইরে কাজ, দায় হাজার কোটি টাকা

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তিন বিকল্প প্রস্তাব বিশেষজ্ঞদের

সর্বোচ্চ জনশক্তি রপ্তানির আশা নিয়ে মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

নিবন্ধনের প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকে গেল এনসিপিসহ ১৬টি দল

লিবিয়া থেকে ২০ আগস্ট দেশে ফিরছে আরও ১৬০ বাংলাদেশি

৯ পুলিশ পরিদর্শককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাল সরকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা