ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৮ দিনে আটক ৬৯

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় আট দিনে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৬৯ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, ম্যাগাজিন, দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নানা ধরনের চোরাই মালামাল।

আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্থ ইউনিটগুলো অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে রাজধানীসহ সারা দেশে অভিযান চালায়।

এ সময় চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত, অবৈধ অস্ত্রধারী, অস্ত্র ব্যবসায়ী, শিশু পাচারকারী, জুয়াড়ি, নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য, মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ১০টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র,২টি ম্যাগাজিন,৩টি ককটেল, ২৭ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ও বিদেশি ধারালো অস্ত্র, বিভিন্ন প্রকার মাদক, মোবাইল ফোন, চোরাই মালামাল এবং নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আইএসপিআর জানিয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের ৬২টি জেলায় সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে প্রায় ৩৩ হাজার পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে পূজার প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে।

দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সন্দেহজনক কার্যকলাপের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে জানাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

