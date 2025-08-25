সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবসহ ৪ জনকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার নির্দেশ

জুলাই–আগস্টে হত্যাকাণ্ড
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ চারজনকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজ সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ নির্দেশ দেন।
হাবিব ছাড়াও অন্য তিনজন হলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান ও রামপুরা থানার সাবেক উপপরিদর্শক তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া। তবে এ মামলায় মোট পাঁচ আসামির মধ্যে রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার গ্রেপ্তার রয়েছেন।
এদিকে জুলাই–আগস্টে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা অপর মামলায় পুলিশের রমনা ট্রাফিক বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শচীন মৌলিককে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার তাঁকে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-১।