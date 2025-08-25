হোম > জাতীয়

জুলাই–আগস্টে হত্যাকাণ্ড

সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবসহ ৪ জনকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ চারজনকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজ সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ নির্দেশ দেন।

হাবিব ছাড়াও অন্য তিনজন হলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান ও রামপুরা থানার সাবেক উপপরিদর্শক তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া। তবে এ মামলায় মোট পাঁচ আসামির মধ্যে রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার গ্রেপ্তার রয়েছেন।

এদিকে জুলাই–আগস্টে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা অপর মামলায় পুলিশের রমনা ট্রাফিক বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শচীন মৌলিককে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার তাঁকে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-১।

সম্পর্কিত

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টে অতিরিক্ত ২৫ বিচারপতি নিয়োগ

বিজিবি-বিএসএফ সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, পুশ ইন ও অনুপ্রবেশ বন্ধের প্রসঙ্গ

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান রাজনৈতিক দলগুলোর

কারাগারে অসুস্থ সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক হাসপাতালে ভর্তি

বিজিবির সঙ্গে বৈঠকে বসতে ঢাকায় পৌঁছাল বিএসএফের প্রতিনিধিদল

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর তাগিদ স্বাস্থ্য উপদেষ্টার

ফজলুর রহমানের বাসার সামনে মব সৃষ্টি সাংবিধানিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন: আসক

অতিরিক্ত আইজিপিসহ পুলিশের ৫২ পদে বদলি-পদায়ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা