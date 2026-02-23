হোম > জাতীয়

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মো. তাজুল ইসলাম। ফাইল ছবি

নব নিয়োগপ্রাপ্ত চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামকে স্বাগত জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর পদ থেকে সদ্য অব্যাহতি পাওয়া মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আজ সোমবার নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ বিষয়ে কথা বলেন তিনি।

চিফ প্রসিকিউটরের পরিবর্তন ও ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তাজুল ইসলাম বলেন, ‘এই বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে সামনে অগ্রসর হবে। রাজনৈতিক সরকার যখন নতুন দায়িত্ব নেয়, স্বাভাবিকভাবে তাদের পছন্দনীয় লোকজনকে বসাবে, এটা হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা আছে, তারা নিশ্চয়ই সেই অনুযায়ী বসে আছে। আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য স্বাগতম, শুভকামনা থাকবে, সহযোগিতা থাকবে, পরামর্শ দরকার হলে আমি দেব এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে চাইব, যে বিচার প্রক্রিয়া চলমান আছে সেটা যেন অবশ্যই অব্যাহত থাকে।’

বাংলাদেশে এই অপরাধগুলো যাতে পুনরায় আর কখনো সংঘটিত হতে না পারে সে বিষয়ে জোর দেন তাজুল ইসলাম। তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে বিচারের পরে এমন একটা পরিবেশ হোক, যাতে এই একই ধরনের অপরাধ বাংলাদেশে আর ফিরে না আসে। কারণ আমরা আর ওই ধরনের অপরাধকে আর অ্যাফোর্ড করতে পারব না। আবার গুম হয়ে যাবে, যখন-তখন ধরে নিয়ে যাবে, হত্যা করবে, পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে মানুষ মারবে। এইরকম দিন আমরা আর দেখতে চাই না। সেই কারণে সবাই মিলে আমরা কাজ করেছি।’

তাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমি হ্যাপি আমার টিমমেটদের প্রতি, তদন্ত সংস্থার প্রতি, আমার টিমমেট প্রত্যেকেই তাঁর জায়গা থেকে অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন।’

আরও পড়ুন:

সম্পর্কিত

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, সফরের আমন্ত্রণ

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

সব বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তাজুল বাদ, নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নতুন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের দায়িত্বভার গ্রহণ

প্রথমবারের মতো সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে অফিস করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

ঢাকা উত্তর, দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা