জাকাত বোর্ড পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাকাত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই নির্দেশনা দেন। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং

দেশে জাকাত ব্যবস্থাপনা আরও কীভাবে কার্যকর ও সুশৃঙ্খল করা যায়, সেই সম্ভাবনা খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাকাত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক বৈঠকে এই নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে জাকাত বোর্ড পুনর্গঠনসহ আরও কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাকাত ব্যবস্থাপনার এই বৈঠকে ধর্মমন্ত্রী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ, ধর্মসচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ ও আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ অংশ নেন। বৈঠকে জাকাত বোর্ড পুনর্গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত হয়।

যাকাত ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

বৈঠকে ধর্মমন্ত্রী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের নেতৃত্বে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব আল্লামা মুফতি আবদুল মালেক ও আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ এবং শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে কারা থাকবেন, তাঁদের নাম আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রস্তাব করবে ধর্ম মন্ত্রণালয়। জাকাত ব্যবস্থাপনা ও জাকাত বোর্ড পুনর্গঠনের বিষয়ে এই কমিটি শিগগিরই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করবে।

এর আগে গত শনিবার আলেম-ওলামা ও এতিমদের সম্মানে এক ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু জাকাত ব্যবস্থাপনা আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠক হলো। বৈঠকে কার্যকর জাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

