বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

মো. আনোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ মঙ্গলবার এ নিয়োগ সংক্রান্ত পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেনকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আর পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। সচিব পদমর্যাদায় পিপিপির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে ছিলেন রফিকুল ইসলাম।

