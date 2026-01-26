হোম > জাতীয়

নির্বাচন ইস্যুতে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান উপদেষ্টা আজ সোমবার সশস্ত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন ও গণভোট ইস্যুতে বৈঠক করেন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। আজ ঢাকা সেনানিবাসে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ দুপুরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সম্ভাব্য দায়িত্ব ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় নির্বাচনকালীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন প্রধান উপদেষ্টা।

সভায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

