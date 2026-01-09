পাবনা ১ ও ২ আসনের নির্বাচন স্থগিত

আইনি জটিলতায় পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনের নির্বাচন ‘আপাতত’ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই আসনে ভোট গ্রহণ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ শুক্রবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হ্যাঁ বন্ধ করেছি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় অনুযায়ী পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।’
আপনারা কি আপিল করবেন, না স্থগিত থাকবে—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এখনই পুরোটা বলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশ মোতাবেক স্থগিত করা হয়েছে। ওই আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাবনা-১ ও ২ আসনের নির্বাচনী কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।’
শুক্রবার সকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘মহামান্য আদালত আমাদের পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা না করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। আদালতের সেই আদেশ মেনে আমরা এই দুই আসনে ভোটের সকল কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করেছি।’
আখতার আহমেদ আরও বলেন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।
জানা যায়, ৫ জানুয়ারি আপিল বিভাগের পাবনা-১ ও ২ আসনের নির্বাচন সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে একটি রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিত করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই দুটি আসনে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন আপিল আবেদন করলেও হঠাৎ তা প্রত্যাহার করে নেয়। হাইকোর্টের রায়ের আলোকে ২৪ ডিসেম্বর পাবনা-১ ও ২ এবং ফরিদপুর-২ আসনের সীমানায় পরিবর্তন এনে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে সাঁথিয়া উপজেলার পাশাপাশি বেড়া উপজেলার একটি পৌরসভা ও চারটি ইউনিয়ন নিয়ে পাবনা-১ আসন গঠন করা হয়। একইভাবে পাবনা-২ আসনে সুজানগর উপজেলা ও বেড়া উপজেলার ওই পৌরসভা ও চারটি ইউনিয়ন বাদ দেওয়া হয়।
ইসির ২৪ ডিসেম্বরের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তির অংশটুকু স্থগিত করেন আপিল বিভাগ। এই স্থগিতাদেশ থাকবে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) দায়ের করা পর্যন্ত বলে রায় দেন। এর ফলে নির্বাচন কমিশন ওই দুটি আসনের সীমানায় যে পরিবর্তন এনেছিল, তা বহাল হয়। ওই রায়ের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে পৌঁছানোর পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটি আসনের নির্বাচন আপাতত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে আসন দুটির প্রার্থী এবং ভোটারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কমিশন জানিয়েছে, আইনি জটিলতা নিরসন সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে দেশের অন্যান্য আসনের নির্বাচনী কার্যক্রম যথারীতি চলবে।
উল্লেখ্য, পাবনা-১ আসনটি সাঁথিয়া উপজেলা এবং বেড়া উপজেলার একটি পৌরসভা ও চারটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এবং পাবনা-২ আসনটি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা এবং বেড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত।