হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেবেন মাহমুদুর রহমান-নাহিদ ইসলাম

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য দেবেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
পলাতক শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে করা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ সাক্ষ্য দেবেন তাঁরা।
আজ বুধবার ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ এই দুই সাক্ষী আজ (বুধবার) ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা হাজির হতে পারেননি। তাই রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী সোমবার দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল। জুলাই-আগস্ট গণহত্যা প্রমাণে এ দুজন রাষ্ট্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন।’
এক প্রশ্নের জবাবে প্রসিকিউটর তামিম আরও জানান, এ মাসের মধ্যেই এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করার প্রস্তুতি রয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের।
২০২৪ সালে জুলাই-অগাস্টে আন্দোলন চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে করা এ মামলার আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।
বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ চলা মামলার বিচারে এ পর্যন্ত ৪৫ জনের সাক্ষ্য শেষ হয়েছে।
এদিকে ২০১৬ সালে যশোরে ২ শিবির নেতাকে গুলি করে পঙ্গু করে দেওয়ার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের কনস্টেবল সাজ্জাদুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার করে হাজির করার পর বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।