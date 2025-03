৩৩ হাজার টিকিটের জন্য আধঘণ্টায় ১ কোটি ২৯ লাখ হিট

নুর আলম সিদ্দিক নামের এক ব্যক্তি ‘বাংলাদেশ রেলওয়ে হেল্প লাইন’ নামক একটি ফেসবুক পেজের পোস্টে লিখেছেন, ‘সকাল ৭: ৫৯ থেকে ট্রাই করে ৮: ০৩ দেখি সব টিকিট বুক হয়ে গেছে। যতবার ট্রাই করেছি দেখায় (sorry! Thise ticket is not available now)। আজকেও ২৫ / ০৩ / ২০২৫ তারিখের ঢাকা টু জয়পুরহাট ট্রেনের টিকিট ক্রয়ে ব্যর্থ।’

রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামীকাল (রোববার) ১৬ মার্চ বিক্রি করা হবে ২৬ মার্চের অগ্রিম টিকিট। ১৭ মার্চ বিক্রি করা হবে ২৭ মার্চের টিকিট। ২৮ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৮ মার্চ। ২৯ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৯ মার্চ এবং ৩০ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ২০ মার্চ।