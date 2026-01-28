হোম > জাতীয়

প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ, সাবেক এমপি ইকবাল ও মুর্শেদীর বিরুদ্ধে ১১ মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক সংসদ সদস্য হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল (বাঁয়ে) ও আবদুস সালাম মুর্শেদী। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল (এইচ বি এম ইকবাল) এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও ব্যাংকটির পরিচালক আবদুস সালাম মুর্শেদীসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

কমিশন সভায় আজ বুধবার এসব মামলার অনুমোদন দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

মামলাগুলো শিগগির আদালতে দাখিল করা হবে জানিয়ে আক্তার হোসেন বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনী ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাইন্ডট্রি লিমিটেডের সঙ্গে যোগসাজশে ২০২১-২০২২ সালে বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার প্রমাণ পেয়েছে দুদক। প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য মাইন্ডট্রি লিমিটেডকে ১৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার ১১টি কার্যাদেশ দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিটি চ্যানেলে ১০০ মিনিট করে বিজ্ঞাপন প্রচারের কথা থাকলেও টেলিভিশনগুলোর ট্রান্সমিশন সার্টিফিকেটে দেখা যায়, বাস্তবে ৫০ মিনিট করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে আরও উঠে আসে, উল্লিখিত ১১টি কার্যাদেশের বিপরীতে মাইন্ডট্রি লিমিটেডকে প্রকৃতপক্ষে ৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়। বাকি ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

দুদকের তথ্য বলছে, ২০১১ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ে এইচ বি এম ইকবালের নির্দেশে বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে অগ্রিম হিসেবে মোট ৪৩৮ কোটি ৭১ লাখ ২৮ হাজার ৪৪৪ টাকা নেয় মাইন্ডট্রি লিমিটেড। এর মধ্যে ২০১১ সালের আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৪২ কোটি ২৯ লাখ ৮৭ হাজার ৪৪৪ টাকা সমন্বয় দেখানো হলেও ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯৬ কোটি ৪১ লাখ ৪১ হাজার টাকা এখনো অসমন্বিত রয়েছে।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা করার অনুমোদন দিল সংস্থাটি।

সম্পর্কিত

ভারতের কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার ‘কোনো কারণ খুঁজে পাই না’: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কলেজে একটি বদলি করতে ৮ লাখ টাকা দিতে হয়: ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

চাচাকে ‘বাবা’ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি: সেই বিসিএস কর্মকর্তা কারাগারে

সেনাপ্রধানের সঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সরকারি কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেশি থাকা ঠিক নয়: প্রধান উপদেষ্টা

নির্বাচনে চার বিভাগে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষকেরা: ইসি সচিব

ঢাকা–করাচি বিমানের ফ্লাইট চালু কাল, টিকিট কেনার হিড়িকে দ্বিতীয় ট্রিপেরও ৮০ শতাংশ বুকিং

‘প্রধান উপদেষ্টা ব্যস্ত, তাই ৩৩২ নম্বর এআইকে পাঠিয়েছেন’, এভাবেই বক্তব্য শুরু করলেন ড. ইউনূস

‎ঢাকাসহ তিন জেলায় ৩৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে রিট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা