প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ, সাবেক এমপি ইকবাল ও মুর্শেদীর বিরুদ্ধে ১১ মামলা

সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল (এইচ বি এম ইকবাল) এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও ব্যাংকটির পরিচালক আবদুস সালাম মুর্শেদীসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
কমিশন সভায় আজ বুধবার এসব মামলার অনুমোদন দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
মামলাগুলো শিগগির আদালতে দাখিল করা হবে জানিয়ে আক্তার হোসেন বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনী ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাইন্ডট্রি লিমিটেডের সঙ্গে যোগসাজশে ২০২১-২০২২ সালে বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার প্রমাণ পেয়েছে দুদক। প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য মাইন্ডট্রি লিমিটেডকে ১৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার ১১টি কার্যাদেশ দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিটি চ্যানেলে ১০০ মিনিট করে বিজ্ঞাপন প্রচারের কথা থাকলেও টেলিভিশনগুলোর ট্রান্সমিশন সার্টিফিকেটে দেখা যায়, বাস্তবে ৫০ মিনিট করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
অনুসন্ধানে আরও উঠে আসে, উল্লিখিত ১১টি কার্যাদেশের বিপরীতে মাইন্ডট্রি লিমিটেডকে প্রকৃতপক্ষে ৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়। বাকি ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
দুদকের তথ্য বলছে, ২০১১ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ে এইচ বি এম ইকবালের নির্দেশে বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে অগ্রিম হিসেবে মোট ৪৩৮ কোটি ৭১ লাখ ২৮ হাজার ৪৪৪ টাকা নেয় মাইন্ডট্রি লিমিটেড। এর মধ্যে ২০১১ সালের আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৪২ কোটি ২৯ লাখ ৮৭ হাজার ৪৪৪ টাকা সমন্বয় দেখানো হলেও ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯৬ কোটি ৪১ লাখ ৪১ হাজার টাকা এখনো অসমন্বিত রয়েছে।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা করার অনুমোদন দিল সংস্থাটি।