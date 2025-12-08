ভ্রমণের ভিন্ন ঠিকানা ক্রিসমাস মেলা

ইউরোপে ডিসেম্বরের ভ্রমণ মানে বড়দিনের আমেজ। আলোকিত রাজধানী থেকে শুরু করে বরফে ঢাকা গ্রাম পর্যন্ত পুরো ইউরোপ যেন এক স্বপ্নিল ক্রিসমাস ওয়ান্ডারল্যান্ডে পরিণত হয় ডিসেম্বরের এ সময়। স্থানীয় কারুশিল্প, শীতকালীন মুখরোচক খাবার এবং রূপকথার পরিবেশ—সব মিলিয়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপ সেজে ওঠে ক্রিসমাসের আনন্দে। এ সময় ভ্রমণের বাড়তি আকর্ষণে পরিণত হয় ক্রিসমাস মেলাগুলো। স্থায়ী পুরোনো বাজার কিংবা বিভিন্ন পার্কে বসা এই মেলাগুলো উৎসবের নিজস্ব মেজাজ ফুটিয়ে তোলে। চলুন, জেনে নেওয়া যাক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসা এমন আটটি মেলার কথা।
বরফের জাদু ও নকশায় মোড়ানো জুরিখ
সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ক্রিসমাস যেন এক অভিজ্ঞতা অর্জনের খনি। এখানে আলপাইন ঐতিহ্য, আধুনিক শিল্প স্থাপনা এবং চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা একত্র হয়। শহরের প্রধান স্টেশনের কেন্দ্রে বসে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ইনডোর ক্রিসমাস মেলা—পোলারজাউবার। এখানে সবকিছুর ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে লিন্ডর ট্রাফলস দিয়ে সজ্জিত বিশাল আকারের ক্রিসমাস ট্রি। এই গাছ ঘিরে থাকে একটি চমৎকারভাবে তৈরি মিনি-উইন্টার ওয়ার্ল্ড। এ বছর এখানে প্রায় ১২০টি ব্র্যান্ড ও ডিজাইনার স্টল বসবে। ২০ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই স্টলগুলো সেখানে খোলা থাকবে। এখানে উৎসবমুখর স্টেশন হল জুড়ে হাঁটা এবং ঐতিহ্যবাহী ক্রিসমাস খাবার উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকেরা। তিব্বতীয় ডাম্পলিং বা থাই খাবার থেকে শুরু করে হাতে তৈরি নুডলসসহ এমপানাদাস পর্যন্ত সবই পাওয়া যায় এখানে। যাঁরা উপহার খুঁজছেন, তাঁরা হাতে তৈরি সুগন্ধি মোমবাতি, স্থানীয় নকশার গয়না, সিরামিকসহ অনেক কিছুর সন্ধান এখানে পেয়ে যাবেন।
লা ভিলেতে জুরিখের আগমনী
প্যারিসের তৃতীয় বৃহত্তম পার্ক লা ভিলেতের ক্রিসমাস মেলায় প্রথমবারের মতো এসেছে জুরিখের ক্রিসমাস মেলা। সেখানে সুইস সৃজনশীলতার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে দুটি আয়োজন রাখা হয়েছে বিশেষভাবে। একটি হলো, জুরিখ ফন্ডু শ্যালেট, অন্যটি আতেলিয়ার জুরিখ। জুরিখ ফন্ডু শ্যালেট হলো জুরিখের একটি শীতকালীন রেস্তোরাঁ বা ক্যাফে; যেখানে সুস্বাদু ফন্ডু ও আরামদায়ক পরিবেশে সুইস আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। আতেলিয়ার জুরিখ মূলত একটি বার। এখানে জুরিখের সেরা ১০টি ব্র্যান্ডের জিনিস পাওয়া যায়, যা ক্রিসমাসের সেরা উপহার হিসেবে বিবেচিত। এই আয়োজন চলবে ২০ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ডের থিম পার্ক
লন্ডনের হাইড পার্কের ‘উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড’ মেলা একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা। এই মেলা লন্ডন শহরকে শীতকালীন থিম পার্কে পরিণত করে। এখানে রয়েছে বিশাল আইস স্কেটিং রিঙ্ক, সার্কাস, নাগরদোলা, রোলারকোস্টার এবং ম্যাজিক্যাল আইস কিংডম। কেবিনের স্টলগুলোতে গরম চকলেট এবং হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি হয়। এটি একটি জমজমাট উৎসবের অভিজ্ঞতা দেয়। ১৪ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন।
ভিয়েনায় মার্কেটের সমাহার
ভিয়েনায় ক্রিসমাস মার্কেটের প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। টাউন হল স্কয়ার জুড়ে বসা রাথাউসপ্লাজ নামের এই মেলায় রয়েছে ১ হাজার ৮৫০ বর্গমিটারের একটি বরফের রিঙ্ক। সেখানে ছোট-বড় সবাই স্লাইড করতে পারে। এ ছাড়া মারিয়া-তেরেসিয়েন-প্লাজে কার্লিং খেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকে দর্শনার্থীদের। আর যাঁরা মিষ্টি পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য অ্যাম হফ মার্কেট এক স্বর্গ। গত ১৪ নভেম্বর শুরু হওয়া এই আয়োজন চলবে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
তাল্লিনে মধ্যযুগীয় পরিবেশ
উত্তর ইউরোপের বাল্টিক সাগরের পাড়ে যে দেশ, তার নাম এস্তোনিয়া। এর রাজধানী তাল্লিনে পনেরো শতকের টাউন হলের পাশে বসে একটি মেলা। এটি এর মধ্যযুগীয় পরিবেশের জন্য বিখ্যাত। সেখানে প্রায় ৫০টি স্টলে উলে বোনা পোশাক থেকে শুরু করে জিঞ্জারব্রেড এবং বেইলিস স্বাদযুক্ত বিস্কুট ডোর মতো বিশেষ খাবার বিক্রি হয়। মার্কেটের কেন্দ্রে থাকে ১৬ মিটার উঁচু ক্রিসমাস ট্রি। ধারণা করা হয়, এটি ইউরোপের প্রথম ক্রিসমাস ট্রিগুলোর মধ্যে অন্যতম। আয়োজনটি চলবে ২১ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
কোপেনহেগেনের টিভোলি পার্কের রূপকথা
কোপেনহেগেনের কেন্দ্রে অবস্থিত ১৬০ বছরের পুরোনো টিভোলি পার্ক। ক্রিসমাসে এই পার্কের আয়োজন দর্শকদের রূপকথার জগতে নিয়ে যায়। এখানকার প্রধান আকর্ষণ রাইড, আইস রিঙ্ক, বিনোদনমূলক শো। এই মেলায় আছে ৬০টি স্টল। এই মেলাকে কেন্দ্র করে পুরো ডেনিশ রাজধানী কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোকিত থাকে। এই উৎসব আমেজ শুরু হয়েছে ১৪ নভেম্বর থেকে। এটি চলবে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।
লিসবার্গ অ্যামিউজমেন্ট পার্কের ঝলক
গোটেবর্গের লিসবার্গ অ্যামিউজমেন্ট পার্ক উত্তর ইউরোপের বৃহত্তম পার্ক। পাঁচ মিলিয়ন লন্ঠন, ৮০টি কেবিন স্টল এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ মিলিয়ে এক জাঁকালো ক্রিসমাস মেলায় পরিণত হয় এটি। এর মূল আকর্ষণ হলো আইস বার, রোলারকোস্টার, বিভিন্ন শো এবং গলগ বা সুইডিশ গরমমসলাযুক্ত ওয়াইন চেখে দেখার সুযোগ। এ বছর এই আয়োজন শুরু হয়েছে ১৬ নভেম্বর থেকে। চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
সান্তা ক্লজ ভিলেজ
চলুন যাই ল্যাপল্যান্ডের রোভানিয়েমিতে। ফিনল্যান্ডের এই জায়গায় আছে সান্তা ক্লজ ভিলেজ। তাই এটি সারা বিশ্বে অনন্য। এখানে পর্যটকেরা দেশটির জাদুকরি ক্রিসমাস অভিজ্ঞতা নিতে যায়। এখানে গেলে পাওয়া যাবে রূপকথার অভিজ্ঞতা। এখানে ফাদার ক্রিসমাসের সঙ্গে দেখা করা, স্লেজ রাইড করা এবং এল্ফদের কর্মশালা ঘুরে দেখার মতো অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। স্থানীয় হস্তশিল্প ও ল্যাপল্যান্ডের বিশেষত্ব এখানে পাওয়া যায়, যার প্রেক্ষাপটে থাকে বরফ এবং আরোরা।
