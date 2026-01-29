প্রথম বিদেশ ভ্রমণের আগে জেনে নিন

ভ্রমণ মানেই হলো নতুন অভিজ্ঞতা। আর সঠিক প্রস্তুতি সেই অভিজ্ঞতাকে করে তোলে আরও সুন্দর। আপনার প্রথম আন্তর্জাতিক সফর যেন একেবারেই ঝামেলামুক্ত, আনন্দদায়ক এবং নিরাপদ হয়, সে জন্য কিছু জরুরি বিষয় জেনে নেওয়া ভালো।
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ক্ষেত্রে অন্তত ৩ ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে পৌঁছানো জরুরি। চেক ইন প্রক্রিয়া, ইমিগ্রেশন চেক এবং কড়া নিরাপত্তার কারণে অনেকটা সময় লেগে যায়। লম্বা সময় ফ্লাইটে কাটানোর জন্য ই-বুক, সিনেমা বা পছন্দের শো আগেই আপনার স্মার্টফোন কিংবা ট্যাবলেটে ডাউনলোড করে রাখুন।
পোর্টেবল চার্জার সঙ্গে রাখা জরুরি। কারণ, ভিড়ের মধ্যে বিমানবন্দরে চার্জ দেওয়ার জন্য খালি প্লাগ পয়েন্ট পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।
বিমানবন্দর থেকে আপনার হোটেল বা গন্তব্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা আগেই করে রাখা ভালো। প্রথম রাতে ট্যাক্সি অথবা গণপরিবহন নিয়ে কোনো ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।
অতিরিক্ত মালপত্র না নিয়ে সুবিধাজনক রোলিং স্যুটকেস কিংবা ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করুন।
ভ্রমণের বিনিয়োগ সুরক্ষিত রাখতে ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স করিয়ে নিন।
পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। বাইরের রোদে কিছুটা সময় হাঁটাচলা বা হালকা ব্যায়াম করলে দ্রুত ‘জেটল্যাগ’ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।
দেশ ছাড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত আপনার গন্তব্য দেশের এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট কিংবা প্রবেশের নিয়মাবলি বারবার দেখে নিতে হবে। ভিসার নিয়ম বা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কড়াকড়ি যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ওয়ার্ল্ড ট্রিপস