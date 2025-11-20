হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

শীতে ভ্রমণ ক্যারি-অন ব্যাগে কী রাখবেন

ফিচার ডেস্ক

হালকা শীতে ভ্রমণের মূল রহস্য থাকে সঠিক পোশাক নির্বাচন। এ সময় ভ্রমণের জন্য এমন পোশাক নির্বাচন করা জরুরি, যা কমসংখ্যক হলেও বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে এই কৌশল অবলম্বন করলে শীতের প্রস্তুতি নিয়েও আপনার ক্যারি-অন ব্যাগ হালকা থাকবে।

প্রথমেই বলে রাখতে চাই, আপনার সবচেয়ে ভারী সোয়েটার কিংবা জ্যাকেটটি পরুন। বিমান বা ট্রেন ভ্রমণের দিন ভারী ও ফোলা জ্যাকেট, কম্বলের মতো বিশাল স্কার্ফ বা শাল অথবা বুটের মতো আপনার ভারী পোশাকগুলো পরুন। এতে এগুলো ব্যাগে ভরার ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবেন এবং লাগেজের ওজন ও জায়গা বাঁচবে।

ভারী জিনিসগুলো পরার পর ব্যাগের বাকি সব পোশাক হতে হবে হালকা, নরম এবং ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার প্রতিটি পোশাক যেন ডাবল ডিউটি করতে পারে। অর্থাৎ, কম পোশাকেই যেন বেশি উষ্ণতা পাওয়া যায়।

সাধারণত শীতকালীন প্যাকিং তালিকায় ২ জোড়া প্যান্ট, ২-৩টি সোয়েটার, রঙিন জামা কিংবা শার্ট ২-৩টি, ১-২টি কার্ডিগান, ১-২টি স্কার্ফ, একাধিক হ্যাট, ২টি জ্যাকেট এবং এক জোড়া জুতা রাখতে পারেন। এ ছাড়া নারীরা নিজেদের প্রসাধনী নিতে পারেন সংখ্যায় কম। সোয়েটারগুলো নিউট্রাল রঙের নেওয়ার চেষ্টা করা ভালো। এ ছাড়া শীতে পোশাক যদি উলের হয়, তাহলে খুব ভালো হয়। এর ফলে ব্যাগ খুব বেশি ভারী হবে না।

