ভ্রমণের সময় হোটেলে নিরাপদ ও দায়িত্ববান থাকার ৬ টিপস

ফিচার ডেস্ক

ভ্রমণের সময় হোটেল নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন । ছবিঃ পেক্সেলস

ভ্রমণের সময় নিজেদের সুরক্ষিত রাখা অনেক বড় একটি দায়িত্ব। এর জন্য মানুষ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু হোটেলে চেক-ইন করার সময় কিছু জরুরি বিষয় সহজেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। যা আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা এমন কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, যা আপনার থাকা আরও নিরাপদ করে তুলবে। আবার অধিকাংশ ভ্রমণকারী তাদের থাকার অভিজ্ঞতা দারুণ উপভোগ করলেও চেকআউটের সময় কিছু সাধারণ ভুল করে ফেলেন। বিষয়টি তাড়াহুড়ো বা অপ্রয়োজনীয় বিলের কারণ হতে পারে।

রুম নাম্বার গোপন রাখুন

এএএ ডায়মন্ড প্রোগ্রামের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জেইমি কিমব্রো জানিয়েছেন, হোটেলের রিসিপশনে থাকা কর্মী সাধারণত অতিথিদের রুম নম্বর বলার সময় বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে প্রশিক্ষিত হন। এর ফলে ভ্রমণকারীর অবস্থান ব্যক্তিগত থাকে এবং তারা সুরক্ষিত থাকেন। অনেক সময় এমন হতেই পারে যে তারা একটু জোরে বলে থাকেন। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকি মনে করতেই পারেন কেউ কেউ। সেক্ষেত্রে জেইমির পরামর্শ হল, যদি ডেস্ক এজেন্ট ভুলবশত জোরে রুম নম্বর বলে ফেলে, তাহলে আপনি সবসময় অন্য একটি রুম চাইতে পারেন। এই অনুরোধ করার সময় উল্লেখ করুন যে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য, আপনি আপনার রুম নম্বরটি জোরে বলা হোক তা চান না।

দরজার লক সম্পূর্ণরূপে লাগানো যাচ্ছে কিনা দেখে নিন । ছবিঃ পেক্সেলস

রুমে প্রবেশের পর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

জেইমি কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার পরামর্শ দেন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে রুমটি সুরক্ষিত। সম্ভাব্য লুকানোর স্থানগুলো পরীক্ষা করুন। বাথরুম এবং আলমারির মতো সম্ভাব্য লুকানোর জায়গাগুলো পরীক্ষা করে দেখুন। দরজায় ডেডবোল্ট লক থাকলে তা ব্যবহার করুন। যদি রুমটি অন্য রুমের সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে নিশ্চিত করুন যে সেই ডেডবোল্ট লকটিও সম্পূর্ণরূপে লাগানো যাচ্ছে কিনা। জেইমি জোর দিয়ে বলেন, যদি রুমটি 'ঠিক মনে না হয়' তবে নিজের ওপর ভরসা রাখুন এবং অন্য একটি রুমের জন্য অনুরোধ করুন।

গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিরাপদে রাখুন

সব কিছু সামলে রুমে ঢোকার পর এবারে সঙ্গে থাকা জিনিসগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পালা। এনস্যুট কালেকশনের প্রতিষ্ঠাতা চিরাগ পাঞ্চাল এই বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছে। তিনি গয়না, পাসপোর্ট এবং ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্রের মতো মূল্যবান সামগ্রী রুমের সেফে তালাবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ দেন। এছাড়াও, জেইমি যোগ করেছেন যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পরীক্ষা হলো রুমের টেলিফোনটি কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করা। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কোনো জরুরি অবস্থা দেখা দিলে এটি কাজে আসতে পারে।

আগে চেক-ইন বা পরে চেকআউটের অনুরোধ না করা

অনেকেই ধরে নেন যে হোটেলের চেক-ইন এবং চেকআউটের সময় কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। তবে এটি সব সময় সত্যি নয়। এর সহজ সমাধান হল বিনয়। সব সময় বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করুন! ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ শ্যাঙ্ক বলেছেন, একটি আন্তরিক অনুরোধেই কাজ হতে পারে। রুমের বিষয়গুলো নিয়ে নমনীয় থাকুন। আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট রুমের জন্য জেদ না করেন, তবে হোটেল আপনার অনুরোধ মেটাতে বেশি সক্ষম হবে। কারণ তাদের প্রিমিয়াম রুমগুলো প্রস্তুত করতে সময় লাগতে পারে।

রুমের টেলিফোনটি কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করুন । ছবিঃ পেক্সেলস

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য বকশিশ রাখা

আপনি যেমন আপনার হেয়ারড্রেসার বা রেস্তোরাঁর ওয়েটারকে টিপ দেন, তেমনি পরিচ্ছন্নতা কর্মীরাও আপনার আরামদায়ক থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী দিনে এক থেকে তিনবার আবার যেকোনো সময় আপনার দরকারে আপনাকে সেবা দিতে প্রস্তুত থাকেন। সুতরাং ভ্রমণ শেষে তাদের জন্য ছোট একটা টিপসের বাজেট আপনি রাখতেই পারেন। চেকআউটের আগে পরিমাণটি ঘরে রেখে যান। কিংবা সুযোগ বুঝে তাদের হাতে দিয়ে যান।

চেকআউটের আগে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য টিপস রাখুন । ছবিঃ পেক্সেলস

ঘর থেকে বের হওয়ার আগে সব দেখে নিন

বাসা ছাড়ার আগে যেমন "মানিব্যাগ, ফোন, চাবি?" বলে নিজেকে মনে করিয়ে দেন, তেমনি হোটেল ছাড়ার আগেও একই অভ্যাস করুন। চলে যাওয়ার আগে মানসিক চেকলিস্ট (যেমন: চার্জার, পাসপোর্ট, গয়না, বাথরুমের জিনিস) মনে মনে মিলিয়ে নিন এবং পুরো রুমে হেঁটে একবার দেখে নিন। প্রতিটি আউটলেটে নজর দিন ভুলে যাওয়া চার্জার আছে কিনা। এছাড়াও সেফ, আলমারি, বাথরুম, এবং বিছানার নিচ/বালিশের তলা পরীক্ষা করতে ভুলবেন না।

সূত্রঃ ডেইলি মেইন, ট্রাভেল+লিজার

