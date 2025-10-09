ভ্রমণে প্রতারণা থেকে বাঁচতে

প্রতারণার ফাঁদে পড়লে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ মাটি হয়ে যায়। তবে পৃথিবীর কোনো দেশেই এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। তাই সাধারণ প্রতারণাগুলো সম্পর্কে আগেভাগে জেনে রাখা জরুরি।
ভুয়া পুলিশ
অনেক দেশে রাস্তায় ভুয়া পুলিশের খপ্পরে পড়তে পারেন যে কেউ। তারা পাসপোর্ট দেখতে চাইবে, বলবে ভিসায় সমস্যা আছে। এরপর নগদ টাকায় জরিমানা চাইবে। এমন অবস্থায় শান্ত থাকুন এবং বলুন, আপনি থানায় গিয়ে সমস্যা মেটাতে চান।
অবিশ্বাস্য অফার
ট্যাক্সি বা অটোরিকশাচালকেরা অনেক সময় এমন কোনো দোকানে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে বলা হবে, অবিশ্বাস্য অফার শুধুই আপনার জন্য। এসব দোকানে না ঢোকা ভালো।
এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি ফাঁদ
নতুন শহরে পৌঁছে বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি নিলে চালক ভাড়া বাড়িয়ে চাইতে পারে। তাই যাত্রার আগে ভাড়া ঠিক করে নিন এবং গন্তব্যে পৌঁছে তবেই ভাড়া পরিশোধ করুন।
ভুল তথ্য দিয়ে প্রতারণা
ট্যাক্সিচালক বা গাইড বলতে পারে, আপনার বুক করা হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা শপিং সেন্টার বন্ধ আছে, অন্যগুলো খোলা। সেসব জায়গায় তারা কমিশন পায়। এসব বিষয় বিশ্বাস না করে খোঁজখবর নিন।
মোটরবাইক প্রতারণা
ট্রাভেলাররা অনেক সময় সস্তায় মোটরবাইক ভাড়া নেয়। কিছুক্ষণ পর বাইক নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য বাইকচালক বিশাল বিল ধরিয়ে দিতে পারে। তাই যে হোটেলে উঠেছেন, সেই হোটেল কিংবা গেস্টহাউস থেকে বাইক ভাড়া করে নিন।
