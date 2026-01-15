বিমানযাত্রায় নিষিদ্ধ ৫টি কাজ

বিমান ভ্রমণ অনেকের কাছে আনন্দের, আবার কারও কাছে আতঙ্কের। কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে আপনার যাত্রা মাঝপথে থেমে যেতে পারে। বিমান কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার স্বার্থে যেকোনো যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
তাই বিমানে যে ৫টি কাজ নয়—
এক. ক্রু মেম্বারদের নির্দেশ অমান্য করা। সহযাত্রীদের সঙ্গে বিবাদ বা মারমুখী আচরণ করলে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটি নীতি অনুযায়ী, ক্রুদের কাজে বাধা দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।
দুই. অধিকাংশ এয়ারলাইনসের নির্দিষ্ট ড্রেসকোড থাকে। আপত্তিকর ভাষাসংবলিত বা অতিরিক্ত খোলামেলা পোশাক পরলে আপনাকে বোর্ডিং করতে বাধা দেওয়া হতে পারে। তাই মার্জিত পোশাক পরাই বুদ্ধিমানের কাজ।
তিন. অতিরিক্ত শারীরিক দুর্গন্ধ কিংবা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা অন্যদের জন্য অস্বস্তিকর হলে কর্তৃপক্ষ আপনাকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে।
চার. আসন বণ্টন কিংবা সিট হেলানো নিয়ে ক্রুদের নির্দেশনা না মানলে বা কোনো তুচ্ছ বিষয়কে বড় বিতর্কে রূপ দিলে ফ্লাইট থেকে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে।
পাঁচ. বিমানে ধূমপান কিংবা ভ্যাপিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ছাড়া মদ্যপ অবস্থায় বিমানে উঠে বিশৃঙ্খলা করলে বা কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মনে হলে যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তার খাতিরে যে কাউকে ভ্রমণে অযোগ্য ঘোষণা করা হতে পারে।
সূত্র: ট্রাভেল+লিজার