ভ্রমণে যাওয়ার আগে জানুন এ বছরের ট্রেন্ড

বর্তমানে ভ্রমণ পরিকল্পনা করা হয় নিজের শখ, আবেগ আর প্রযুক্তির সঠিক সমন্বয়ে। ছবি: পেক্সেলস

২০২৫ সালে আমরা দেখেছি মানুষ কেবল ‘জায়গা ঘোরা’র চেয়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু ২০২৬ সাল হতে যাচ্ছে আরও একধাপ এগিয়ে। প্রযুক্তির ছোঁয়া, প্রিয় মুভি বা গেমের প্রতি টান আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো—সব মিলিয়ে পর্যটন খাতে আসছে বড় বড় কিছু পরিবর্তন। এ বছর ভ্রমণের মূল ট্রেন্ডগুলো আপনার ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক ট্যুর প্ল্যানিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। ভ্রমণ মানে এখন কেবল ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া নয়; বরং নিজের শখ, আবেগ আর প্রযুক্তির সঠিক সমন্বয়। আপনি যদি ২০২৬ সালের জন্য এখনই কোনো ট্যুর প্ল্যান করতে চান, তবে ট্রেন্ডগুলো মাথায় রাখলে আপনার ভ্রমণ হবে আরও আধুনিক ও অর্থবহ।

চলুন দেখে নেওয়া যাক, ২০২৬ সালে ভ্রমণের দুনিয়ায় কোন বিষয়গুলো রাজত্ব করবে:

ত্বকের যত্ন আর ভ্রমণের মেলবন্ধন

রূপচর্চা এখন আর কেবল ঘরের আয়নার সামনে সীমাবদ্ধ নেই। ২০২৬ সালে পর্যটকেরা এমন জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যেখানে ভ্রমণের পাশাপাশি ত্বকের বিশেষ যত্ন বা ‘স্কিনকেয়ার ট্রিটমেন্ট’ নেওয়া যাবে। যাকে এক কথায় বলা হচ্ছে ‘গ্লোকেশন’। বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার ‘কে-বিউটি’ বা প্যারিসের বিখ্যাত রূপচর্চার টানে তরুণ প্রজন্ম পাড়ি জমাবে দূর দেশে। এমনকি হোটেল নির্বাচনেও এখন গুরুত্ব পাচ্ছে ‘সার্কাডিয়ান লাইটিং’, যা ঘুমের চক্র ঠিক রাখে। এমনকি স্বাস্থ্যকর নিরামিষ ডায়েটও যেখানে সহজ হবে, এমন জায়গা বেছে নেবেন ভ্রমণপিপাসুরা। ফেরার পথে কেবল সুন্দর স্মৃতিই নয়, সজীব আর উজ্জ্বল ত্বক নিয়ে বাড়ি ফেরাই হবে এই ভ্রমণের সার্থকতা।

যেখানে ভ্রমণের পাশাপাশি ত্বকের বিশেষ যত্ন বা ‘স্কিনকেয়ার ট্রিটমেন্ট’ নেওয়া যাবে এমন জায়গা বেছে নিচ্ছেন পর্যটকেরা। ছবি: পেক্সেলস

প্রিয় গল্প আর সিনেমার খোঁজে

পর্দার আড়ালে বা বইয়ের পাতায় যে দৃশ্যগুলো আমাদের মুগ্ধ করে, ২০২৬ সালে সেগুলোকে বাস্তবে দেখার ধুম বাড়বে। একে বলা হচ্ছে ‘সেট-জেটিং’। প্রিয় ওয়েব সিরিজ যেমন ‘এমিলি ইন প্যারিস’ বা ‘গেম অব থ্রোনস’-এর লোকেশনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা এখন ট্রেন্ড। একইভাবে লেখক বা প্রিয় বইয়ের প্রেক্ষাপটে ভ্রমণের নেশা বাড়ছে। আর একে বলা হচ্ছে লিটারেরি ট্যুরিজম। যদিও এ প্রবণতা মানুষের মধ্যে আগের বছরই দেখা হয়েছে। তবে এ বছর তা আরও বেড়ে যাবে। লন্ডনের শার্লক হোমস ট্যুর বা হ্যারি পটারের স্মৃতিবিজড়িত জায়গায় ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ এখন কল্পনার জগৎকে স্পর্শ করতে চায়।

লন্ডনের শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রিটে গিয়ে তারই স্মৃতিকে স্পর্শ করতে চান ভক্তরা। ছবি: পেক্সেলস

গেমাররাই যখন পর্যটক

আপনি কি ভিডিও গেম পছন্দ করেন? তবে ২০২৬ সাল আপনার জন্য দারুণ কিছু নিয়ে আসছে। প্রিয় ভিডিও গেমের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া রিয়েল-লাইফ লোকেশনে ঘোরার নামই হলো ‘গ্যামি-ভ্যাকেশন’। জাপানের সুশিমা আইল্যান্ড বা নরওয়ের পাহাড়ের মতো জায়গাগুলো এখন গেমারদের প্রধান গন্তব্য। গেমের ভার্চুয়াল রোমাঞ্চকে বাস্তবে অনুভব করতেই এই ট্রেন্ডের উদ্ভব।

পাহাড়ের নির্জনতায় সারা বছর

সমুদ্রসৈকতের অতিরিক্ত ভিড় আর প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে মানুষ এখন সারা বছর পাহাড়ের দিকে ঝুঁকছে। ২০২৬ সালে স্কাই স্ক্যানারের তথ্যমতে, ‘মাউন্টেন ভিউ’ বা পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়, এমন হোটেলের বুকিং রেকর্ড পরিমাণ বাড়ছে। একে বলা হচ্ছে আলপাইন এস্কেপ। মানুষ এখন অখ্যাত বা কম পরিচিত পাহাড়ের চূড়ায় নির্জনতা খুঁজছে, যেখানে ভিড় কম এবং প্রকৃতির ছোঁয়া অনেক বেশি। অস্ট্রিয়া বা সুইজারল্যান্ডের পাহাড়গুলো এ ক্ষেত্রে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে।

পরিবারের সবার সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। ছবি: পেক্সেলস

তিন প্রজন্মের একসঙ্গে ঘোরাঘুরি

পরিবারের সঙ্গে বন্ধন আরও দৃঢ় করতে দাদা-দাদি থেকে শুরু করে নাতি-নাতনি সবাই মিলে একসঙ্গে ভ্রমণের প্রবণতা বাড়ছে। একে অপরের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটানো এবং জীবনের বড় কোনো অর্জন উদ্‌যাপন করতে এ ধরনের ট্যুর সবচেয়ে বেশি কার্যকর। দুবাই বা গ্রিসের মতো জায়গাগুলো যেখানে সব বয়সের মানুষের বিনোদনের সুযোগ আছে, সেখানে পারিবারিক ট্যুরের চাহিদা থাকবে তুঙ্গে।

আপনার ব্যক্তিগত ট্যুর প্ল্যানার

ঘুরতে যাওয়ার আগে কোথায় থাকবেন বা কী খাবেন, এ সিদ্ধান্ত নিতে এখন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে হবে না। ২০২৬ সালে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হবে আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আপনার পছন্দ, মেজাজ এবং বাজেটের ওপর ভিত্তি করে এআই তৈরি করে দেবে দারুণ সব ভ্রমণসূচি। তথ্য বলছে, অর্ধেকের বেশি পর্যটক এখন এআই ব্যবহার করে ট্রিপ প্ল্যানিং করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

সূত্র: ইউরো নিউজ ডটকম, আফ্রিকা নিউজ

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা