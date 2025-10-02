২৯ দেশে ভ্রমণে নতুন বায়োমেট্রিক নিয়ম

ইউরোপ ভ্রমণ এখন থেকে আগের মতো থাকবে না। পাসপোর্টে আর স্ট্যাম্প নয়, আসছে ইউরোপের ডিজিটাল বর্ডার সিস্টেম। নতুন বায়োমেট্রিক নিয়ম। এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট সিস্টেম বা ইইএস সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের প্রবেশ ও প্রস্থানকালে দিতে হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা মুখের স্ক্যান। ১২ অক্টোবর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালুর কথা থাকলেও এর পূর্ণ কার্যকর হবে ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল থেকে।
এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে ফ্রান্স, স্পেন, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডসহ ২৯টি ইউরোপীয় দেশে। তবে ১২ বছরের নিচের শিশুদের বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহ করা হবে না। নতুন এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো সীমান্ত আধুনিকীকরণ, পরিচয় জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ যাত্রীদের সহজে শনাক্ত করা। সংগৃহীত তথ্য তিন বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে না। নতুন ব্যবস্থায় পাসপোর্ট স্ট্যাম্পও ইতিহাস হয়ে যাবে। তার পরিবর্তে ডিজিটাল রেকর্ড তৈরি হবে, যা সীমান্তে দ্রুত চেকিং এবং স্ব-সেবা সুবিধা নিশ্চিত করবে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে নাগরিকদের সতর্ক করেছে ইউরোপ ভ্রমণে বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকতে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই বিমানবন্দরে বায়োমেট্রিক ব্যবহৃত হচ্ছে। এবার ইউরোপও এই ব্যবস্থায় যোগ দিচ্ছে। ভ্রমণকারীদের জন্য এটি সুবিধাজনক হলেও, গোপনীয়তা নিয়ে নতুন প্রশ্নও তুলছে।