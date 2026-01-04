হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

ভ্রমণ ব্যয় বাড়তে পারে ৫ পর্যটন গন্তব্যে

পর্যটন থেকে রাজস্ব বাড়ানো, স্থানীয় সেবা উন্নত করা এবং অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্যটকদের ওপর নতুন কর আরোপ করছে। কোথাও এই কর নেওয়া হচ্ছে প্রবেশ ফি হিসেবে, আবার কোথাও সরাসরি হোটেলভাড়ার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে।

এর ফলে এ বছর কিছু জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে ভ্রমণ আগের চেয়ে ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে।

এডিনবরা, স্কটল্যান্ড

স্কটল্যান্ডের প্রথম শহর হিসেবে এডিনবরা পর্যটন কর চালু করতে যাচ্ছে। আগামী ২৪ জুলাইয়ের পর যারা এডিনবরাতে অবস্থান করবে, তাদের প্রথম পাঁচ রাতের থাকার মোট খরচের ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ কর দিতে হবে। শহর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই অর্থ ব্যবহার করা হবে এডিনবরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় এবং শহরটিকে বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক নগর হিসেবে ধরে রাখতে। প্রতিবছর এডিনবরার গ্রীষ্মকালীন উৎসবগুলো—আন্তর্জাতিক উৎসব, ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যাল এবং রয়্যাল মিলিটারি ট্যাটু লাখো পর্যটক টানে। শহর কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৯ সাল থেকে এই কর থেকে বছরে প্রায় ছয় কোটি সাত মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে; যা নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যটন ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করা হবে।

বার্সেলোনা, স্পেন

ইউরোপের জনপ্রিয় শহরগুলোর একটি বার্সেলোনা। বর্তমানে পাঁচ তারকা ও বিলাসবহুল হোটেলে থাকার জন্য পর্যটকদের প্রতি রাতে আঞ্চলিক পর্যটন কর হিসেবে তিন দশমিক পাঁচ ইউরো দিতে হয়। নতুন করকাঠামো অনুযায়ী, বার্সেলোনায় বিলাসবহুল আবাসনের ওপর এই কর দ্বিগুণ হয়ে ৭ ইউরো হতে যাচ্ছে। আগামী এপ্রিল থেকে এটি কার্যকর হওয়ার কথা। স্পেনে অতিরিক্ত পর্যটনের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা আন্দোলনের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত এসেছে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে বার্সেলোনায় অতিরিক্ত পর্যটন ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে একাধিক বিক্ষোভ হয়েছে।

নরওয়ে

নরওয়ের সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পর্যটকদের থাকার ওপর সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ কর আরোপের অনুমতি দিয়েছে। এই কর ক্রুজ জাহাজের যাত্রী এবং রাতযাপনকারী পর্যটকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে এই কর দেশজুড়ে একসঙ্গে চালু হচ্ছে না। যেসব অঞ্চল পর্যটনের চাপ বেশি অনুভব করছে, সেসব এলাকা আলাদাভাবে আবেদন করে কর চালুর অনুমতি নিতে পারবে। নর্দান লাইটস দেখার জন্য বিখ্যাত দেশটির উত্তরাঞ্চলের লোফোটেন ও ট্রমসো ইতিমধ্যে এই কর ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার আবেদন করেছে। চলতি বছর নরওয়েতে পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

কিয়োটো, জাপান

জাপানের প্রাচীন শহর কিয়োটোতেও ১ মার্চের পর থেকে রাতে থাকার ওপর নতুন কর কার্যকর হচ্ছে। এই কর নির্ধারিত হবে হোটেলের রাতপ্রতি ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে। যেসব কক্ষের ভাড়া ৬ হাজার ইয়েনের কম, সেগুলোর জন্য আগের মতোই ২০০ ইয়েন কর থাকবে। ৬ হাজার থেকে ২০ হাজার ইয়েন ভাড়ার কক্ষে কর বেড়ে ৪০০ ইয়েন হবে। সবচেয়ে বেশি কর বাড়ছে বিলাসবহুল হোটেলগুলোয়। ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ইয়েন ভাড়ার কক্ষে কর বেড়ে ৪ হাজার ইয়েন হবে। ১ লাখ ইয়েনের বেশি ভাড়ার কক্ষে এই কর বেড়ে ১০ হাজার ইয়েনে পৌঁছাবে।

কিয়োটো প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, এই পরিবর্তনের ফলে বছরে প্রায় ১ হাজার ২৬০ কোটি ইয়েন রাজস্ব আদায় হতে পারে।

থাইল্যান্ড

২০২৩ সালে থাইল্যান্ড সরকার আকাশপথে প্রবেশকারী পর্যটকদের জন্য ৩০০ বাথ প্রবেশ ফি অনুমোদন দেয়। স্থল বা নৌপথে প্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে এই ফি অর্ধেক। যদিও এই ফি ২০২৫ সালে চালুর কথা ছিল, তবে পর্যটকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তা কয়েকবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যটকের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৭ শতাংশের বেশি কমেছে। পর্যটন দীর্ঘদিন ধরেই থাইল্যান্ডের অর্থনীতির বড় ভরসা। মন্দির, দ্বীপ ও হাতি দেশটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এই প্রবেশ ফি এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কার্যকর হতে পারে।

