কেওক্রাডং যেতে মানতে হবে যেসব শর্ত

এস বাসু দাশ, বান্দরবান 

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলায় অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং। পর্যটনকেন্দ্রটি ১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে সেখানে ভ্রমণে যেতে হলে পর্যটকদের কিছু শর্ত মানতে হবে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সমন্বয়-সংক্রান্ত কোর কমিটির ২১ সেপ্টেম্বরের সভার সিদ্ধান্ত, রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার চিঠি এবং বান্দরবান রিজিয়নের সেনানিবাস থেকে প্রেরিত চিঠির আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রুমা উপজেলার কেওক্রাডংসহ যেসব পর্যটনকেন্দ্র উন্মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব জায়গায় পর্যটকদের ভ্রমণের অনুমতি থাকবে। এর বাইরে অন্যান্য স্থানে পর্যটকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ এবং কিছু শর্ত মেনে পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং ভ্রমণ করা যাবে।

শর্তগুলো হলো

  • ক) সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রুমা উপজেলার যেসব পর্যটনকেন্দ্র উন্মুক্ত করা হয়েছে, সেসব ছাড়া উপজেলার অন্য জায়গায় পর্যটকদের গমনাগমন নিষিদ্ধ থাকবে।
  • খ) জেলা/উপজেলা প্রশাসনের নিবন্ধিত ট্যুর গাইড ছাড়া ভ্রমণ করা যাবে না।
  • গ) পর্যটনকেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট চেকপোস্ট/পর্যটন তথ্যসেবা কেন্দ্রে চাহিত তথ্য অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।
  • ঘ) পর্যটক কর্তৃক উপরিউক্ত নির্দেশনা অমান্য করা হলে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/নিকটবর্তী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবগত করতে হবে।
  • ঙ) পাহাড়ি রাস্তায় চলাচলের অনুপযোগী ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন উল্লিখিত পর্যটনকেন্দ্রে চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে এবং পর্যটকবাহী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে উপজেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
  • চ) অযাচিত যেকোনো ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পর্যটন সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পর্যটনশিল্পের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

বান্দরবান শহর থেকে রুমা উপজেলার দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার। রুমা উপজেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার এবং বগা লেক থেকে কেওক্রাডংয়ের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২ ও ৩ এপ্রিল বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় ব্যাংক ডাকাতি, ১৪টি অস্ত্র লুট, ব্যাংক ম্যানেজার অপহরণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এর পর থেকে জেলার বিভিন্ন উপজেলা ভ্রমণে পর্যটকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেই সঙ্গে কেওক্রাডং ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

