শরৎকালে অ্যালোভেরা ব্যবহারের উপায়

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

শরৎকালে অ্যালোভেরা দিয়ে রূপচর্চা অত্যন্ত উপকারী। এ সময় আবহাওয়ার বদল ঘটে। দীর্ঘ বর্ষা ও গরমের পর ধীরে ধীরে আমরা শীত ঋতুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। ফলে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে শুরু করে। এ সময় ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা একটি আদর্শ প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবে কাজ করে।

যেভাবে ব্যবহার করবেন

» অ্যালোভেরা ফেস প্যাক

  • তাজা অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে এক চিমটি হলুদ বা এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে মুখে মাখুন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বক উজ্জ্বল করবে। সেই সঙ্গে দূর করবে শুষ্কতা।

» অ্যালোভেরা আইস কিউব

  • শরৎকালে সকালে মুখ ধোয়ার পর একটি অ্যালোভেরা আইস কিউব মুখে হালকা করে ঘষে নিন। এটি ত্বক টোন্টড করবে, পোর্স ছোট করবে এবং প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বলতা বাড়াবে।

» প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার

  • প্রতিদিন সকালে ও রাতে মুখে এবং গলায় তাজা অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে হালকা করে ম্যাসাজ করে শুকিয়ে নিন।

সতর্কতা

যাঁদের অ্যালোভেরায় অ্যালার্জি আছে, তাঁরা ব্যবহারের আগে হাতে পরীক্ষা করে নিন।

শরৎকালে ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা একটি কার্যকরী প্রাকৃতিক উপাদান। এটি ত্বক শীতল, আর্দ্র ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ফলে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করা যায়। সে জন্য এই শরতে আপনার রূপচর্চায় অ্যালোভেরাকে সঙ্গী করুন। উপকার তো পাবেনই, সঙ্গে পয়সাও বেঁচে যাবে কিছুটা।

সূত্র: হেলথ লাইন ও টাইমস অব ইন্ডিয়া

