শরতে ত্বক সুন্দর রাখতে ওয়াটার থেরাপি

ভাদ্র মাস চলছে। ঝকঝকে নীল আকাশে শুভ্র মেঘ দেখে প্রাণ জুড়ালেও আবহাওয়া কিন্তু শুষ্ক ও গরম। একদিকে রোদে যেমন গা পুড়ছে, তেমনি ত্বকও হয়ে উঠছে শুষ্ক। কিছুদিন আগের তুলনায় পিপাসাও বেশি ঠাহর হচ্ছে। এই শরতে শরীরে পানির ভারসাম্য ঠিক থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। পর্যাপ্ত পানির অভাবে ত্বক শুষ্ক ও নির্জীব হয়ে যায়। ত্বকে পড়তে পারে বলিরেখা। তাই শরীর ও ত্বকে পানি জোগানও দিতে হবে সেভাবে।
শরীর বিশুদ্ধ করার সহজ উপায় নিয়মিত গোসল করা। হালকা গরম পানিতে একটুখানি এপসম লবণ বা গোসলের উপযোগী যেকোনো লবণ এবং কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল তেল মেশান। এবার সেই পানিতে গোসল সেরে নিন। ঝরঝরে লাগবে। শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় ৭০ শতাংশ পানি। ফলে শরীরের বিভিন্ন কার্যকলাপ ঠিক রাখতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় পানি পান তো করবেনই, পাশাপাশি গোসল ও পানির ঝাপটারও গুরুত্ব রয়েছে। রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে যাওয়া ত্বক ও চুলে পুনর্জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে ওয়াটার থেরাপি। ত্বক ও চুলের যত্নে পানির সঠিক ব্যবহার করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।
ওয়াটার থেরাপি
ওয়াটার থেরাপির মূল উপাদান পানি। এই পানি যতভাবে ব্যবহার করা যায় আরকি! পানি পান তো বটেই, চোখে-মুখে পানি ও বিভিন্ন রকম নির্যাস ব্যবহার, গোসল ইত্যাদিও ওয়াটার থেরাপির অন্তর্ভুক্ত। ওয়াটার থেরাপির মাধ্যমে ত্বকের রংও উন্নত হয়। কারণ, পানি ত্বক উজ্জ্বল করে, ব্রণ হওয়ার প্রবণতা কমায়, দাগছোপ ও রোদে পুড়ে ত্বকের রং তামাটে হয়ে যাওয়া সমস্যারও সমাধান করতে পারে। শরীরের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতেও পানির জুড়ি নেই। ওয়াটার থেরাপির অন্যতম মূল বিষয় পানি পান। পর্যাপ্ত পানি পান করলে শরীরের ক্ষতিকর টক্সিনকে দূর হয়, বিপাক হার বাড়ে। ফলে ত্বক ভেতর থেকেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পানির পাশাপাশি ডায়েটে পানিপূর্ণ ফল, ফলের রস ও সবজিও রাখা যেতে পারে।
রূপচর্চায় পানির ব্যবহার
সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বেশি করে পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। সারা দিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকেও চোখে পানির ঝাপটা দিন। কখনো কখনো মুখ না মুছে পানিটা মুখেই শুকিয়ে নিন। এতে ময়শ্চারাইজারের কাজ হবে। রূপচর্চায় পানিবহুল ফল ও সবজিও ব্যবহার করা যায় এ সময়। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে পানিবহুল যেকোনো ফল বা সবজি ব্যবহার করে বাড়িতেই একটা ফেসপ্যাক বানিয়ে নিতে পারেন। ফেসপ্যাকে আঠালো ভাব আনতে ফল বা সবজির রসের সঙ্গে যোগ করতে পারেন মুলতানি মাটি বা বেসন।
স্যালাদ তৈরির সময় দু-এক টুকরো বাড়তি গোল করে কাটা শসা ফ্রিজে রেখে দিন। বিশ্রাম নেওয়ার সময় চোখের ওপর দিয়ে রাখুন। এতে চোখের ক্লান্তি কাটবে। মৌসুমি বিভিন্ন ফলের রস আইস কিউব করে রেখে দিন। এতে করে অতি গরমে ত্বক ঠান্ডা রাখতে এগুলো মুখে, গলায় ও ঘাড়ে ব্যবহার করা যাবে। শরতের রোদে পুড়ে ত্বকে কালচে ভাব চলে এলে অ্যালোভেরা, মধু ও দুধ মিশিয়ে জলজ প্যাক তৈরি করে ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। এককথায়, ত্বকচর্চায় যতটা পানি যোগ করা যায়, এই মৌসুমে ত্বক ততটাই সুস্থ ও সুন্দর থাকবে।
ডিটক্স ওয়াটারে তরতাজা থাকুন
শরীর-মন ও ত্বকের সুস্থতায় ডিটক্স ওয়াটার পানের গুরুত্ব এখন অনেকে বোঝেন। এককথায়, আমাদের শরীরকে টক্সিনমুক্ত করে এই ডিটক্স ওয়াটার। পানিতে ভেষজ উপাদান, ফল, সবজি ইত্যাদি ভিজিয়ে রেখে ডিটক্স ওয়াটার তৈরি করা হয়। এটি শরীরের বিপাক হার বাড়ায়, ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। তা ছাড়া শরীরের ভেতরে জমা হওয়া টক্সিক উপাদান দূর করে বলে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াতে থাকে। এ সময়ে ডিটক্স ওয়াটার তৈরিতে পুদিনা ও শসার স্লাইস ব্যবহার করতে পারেন। কারণ, এই দুটি উপকরণ শরীর ঠান্ডা রাখে। এ ছাড়া লেবু, আদা, তরমুজ, আঙুর, তুলসী, কমলালেবু, আপেল ও দারুচিনি দিয়েও ডিটক্স ওয়াটার তৈরি করতে পারেন। রাতে এক লিটার পানিতে প্রয়োজন ও ধরন বুঝে এই উপকরণগুলো ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন খালি পেটে প্রথম এক গ্লাস ও বাকি পানিটুকু সারা দিনে শেষ করুন। ত্বক ও শরীর ভালো থাকতে বাধ্য।
ওয়াটার-বেজড ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন
যে আবহাওয়া, তাতে প্রায় সব ধরনের ত্বকেই হালকা বা ভারী তেল জমে। তাই বলে ময়শ্চারাইজার এড়িয়ে গেলে ভুল হবে। ব্যবহার করুন ওয়াটার-বেজড ময়শ্চারাইজার। কারণ, এর মধ্যে থাকা জলীয় উপাদানই আপনার ত্বকে পানির ভারসাম্য ঠিক রাখবে।