শেভিংয়ে মেনে চলতে হবে এই নিয়মগুলো

যে পুরুষেরা রূপচর্চায় খুবই উদাসীন, তাঁরাও কিন্তু শেভ করেন মন দিয়ে। ফুল ক্লিন শেভ না করে যাঁরা নানান স্টাইলে দাড়ি রাখেন, তাঁদেরও প্রয়োজন হয় খুব ভালো একটি রেজর এবং দারুণ কোনো শেভিং ক্রিম। শেভ করারও কিছু কায়দা আছে। আবার শেভিংয়ের পরও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। নয়তো ত্বক রুক্ষ হয়ে যেতে পারে।
যা অনুসরণ করবেন
শেভিংয়ের জন্য শেভিং ফোমের পরিবর্তে শেভিং ক্রিম ব্যবহার করুন। এটি দাড়ি নরম করে বলে শেভ করা সহজ হয়। শেভ করার আগে দাড়ি পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন। ফোম ব্যবহার করে শেভ করার পর ত্বকে জ্বালা অনুভব হয়। অন্যদিকে, ক্রিমের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকে না। কারণ, ক্রিমে ময়শ্চারাইজারের পরিমাণ বেশি থাকে।
শেভিং ব্রাশ নরম এবং রেজর একাধিক ব্লেডের কি না, তা দেখে কেনা জরুরি। রোমকূপের উল্টো দিকে রেজর চালিয়ে শেভ করার চেষ্টা করুন। এতে দাড়ি ঘন হবে। শেভিংয়ের পর হালকা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে নিন। তারপর আবার ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুয়ে আফটার শেভ লোশন এবং ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিতে হবে।
বেশির ভাগ আফটার শেভ লোশনেই অ্যালকোহল থাকে। ফলে আফটার শেভ লোশন ব্যবহারের পর মুখের ত্বক শুষ্ক অনুভূত হয়। তাই আফটার শেভ লোশন ব্যবহারের পর ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।
সূত্র: হেলথ লাইন ও অন্যান্য