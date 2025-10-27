হোম > জীবনধারা > রূপবটিকা

সাঁতারের পর রুক্ষ হয়ে উঠেছে ত্বক

ফারিয়া রহমান খান 

সুইমিংপুলের পানিতে দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ হলো, পানিতে থাকা ক্লোরিন। এটি পানির ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে আমাদের ত্বকের সুরক্ষা দেয়াল ভেঙে দেয়। ফলে ত্বক তার স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব ও আর্দ্রতা হারায়। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু স্কিন কেয়ার পণ্য সুইমিংপুলের পানিতে থাকা ক্লোরিনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে ত্বকের শুষ্কতা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। সেগুলো আলো সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে ত্বকে জ্বালা, র‍্যাশ বা সানট্যানের ঝুঁকি বাড়ায়।

সাঁতারের আগে যেসব উপাদান ত্বকে ব্যবহার করা যাবে না

ত্বক বিশেষজ্ঞরা বহুল ব্যবহৃত কিছু উপাদানের কথা বলেছেন, যেগুলো পানির ক্লোরিনের সঙ্গে মিশলে ত্বকের ক্ষতি করে।

  • রেটিনল: বলিরেখা দূর করা এবং তারুণ্য ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত এই উপাদান বেশ সংবেদনশীল। ক্লোরিনের সংস্পর্শে এলে এটি ত্বকের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করে বেশি।
  • আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিড এবং বিটা-হাইড্রক্সি অ্যাসিড: গ্লাইকোলিক, ল্যাকটিক বা স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের মতো উপাদানগুলো ত্বক এক্সফোলিয়েট করে। কিন্তু ক্লোরিনের সঙ্গে মিশলে এগুলো তেল দ্রুত শুষে নিয়ে ত্বক অনেক বেশি শুষ্ক করে দেয়।
  • বেনজয়েল পারক্সাইড: এটি ব্রণের চিকিৎসায় খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু ক্লোরিনের প্রভাবে এর ত্বক শুষ্ক করার ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়।
  • সাঁতারের আগে এই উপাদানগুলো ব্যবহার করলে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যায়। এ ছাড়া পানিতে থাকা ক্লোরিন এগুলোর কার্যকারিতাও নষ্ট করে দেয়।

সাঁতারের আগে কী ব্যবহার করতে হবে

বিষয়টি এমন নয় যে সাঁতার এবং সুস্থ ত্বকের মধ্যে আপনাকে যেকোনো

একটি বেছে নিতে হবে। সাঁতার কাটতে যাওয়ার আগে আপনার রুটিনে কিছু কোমল উপাদান অন্তর্ভুক্ত করলে আর তেমন কোনো ঝুঁকি থাকবে না। ত্বক বিশেষজ্ঞরা নিরাপদ হিসেবে যে উপাদানগুলো ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলো হলো—

  • বাকুচিওল: এটি রেটিনলের মতো কার্যকর। কিন্তু ত্বকের জন্য অনেক বেশি সহনশীল।
  • পেপটাইডস বা নিয়াসিনামাইড: এগুলো ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে, কিন্তু তীব্রভাবে এক্সফোলিয়েট করে না। আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিড ও বিটা-হাইড্রক্সি অ্যাসিডের বদলে ব্যবহার করা যায়।
  • টি ট্রি অয়েল: এতে শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বককে জীবাণু থেকে রক্ষা করে। বেনজয়েল পারক্সাইডের বদলে এটি ব্যবহার করা যায়।

সাঁতার শেষে করণীয়

সুইমিংপুলে সাঁতার কেটে ওঠার পর সাধারণ পানি দিয়ে ভালোভাবে ত্বক ধুয়ে নিতে হবে। এরপর তোয়ালে দিয়ে ত্বক মুছে নিয়ে প্রথমে একটি ক্রিম-বেজড এবং পরে একটি অয়েল-বেজড ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। গুরুত্বপূর্ণ টিপস হলো সাঁতারের আগে ও পরে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। এতে ত্বকের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা এড়ানো সম্ভব হবে।

সূত্র: ওমেনস হেলথ ম্যাগ

