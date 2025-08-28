ব্যস্ত মায়েদের ত্বকের সমস্যা মেটাবে ময়দা, জেনে নিন ব্যবহারবিধি ও সতর্কতা

টডলার অর্থাৎ ১ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের মায়েরাই জানেন, সারা দিনের ব্যস্ততা কাকে বলে! সন্তানের যত্ন ও ঘরের কাজ, সব শেষ করে দিনান্তে একটু সময় পেলে তড়িঘড়ি করে গোসল করে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলেই যেন শান্তি। এর ওপর চাকরি করলে তো কথাই নেই। তখন ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে বিলাসী ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের একজন কসমেটোলজিস্ট বলেছিলেন, মানুষ যদি খাওয়ার সময় পায়, টিভি দেখার সময় পায়; তাহলে নিজের ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়ার সময়ও তার হাতে রয়েছে। শুধু সময়টাকে বের করে নেওয়া চাই।
খুব ঘটা করে বেশ সময় নিয়ে রূপচর্চা না হয় না-ই করলেন, কাজের ফাঁকে বাড়িতে থাকা একটি উপাদান বেছে নিয়েও কিন্তু ত্বকের যত্ন করা সম্ভব। গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর কিছু ত্বকের সমস্যা থেকে যায়, যেগুলো চট করে সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে উপায় জানলে সেগুলোরও উপসর্গ কমানো যায়।
ত্বকের যত্নে রান্নাঘরে থাকা উপকরণ বেছে নিলে অনেকটা সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এই জাদুকরি উপকরণটি হলো ময়দা। ত্বকের বয়স কমানোসহ, রোমকূপ বড় হয়ে যাওয়া ও রোদে পোড়া দাগ তুলতেও ময়দার জুড়ি নেই। কীভাবে ময়দা ব্যবহার করবেন ত্বকে? ত্বকের সমস্যা বুঝে প্যাক তৈরি করতে হবে।
ত্বক টান টান রাখতে
দুই টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক টেবিল চামচ ময়দা ও সামান্য পানি মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। এরপর তোয়ালে দিয়ে আলতো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে নিন। এতে ত্বকের লোমকূপ ছোট হবে। পাশাপাশি ত্বক গভীরভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ ছাড়া দুই টেবিল চামচ ময়দা, এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল ও এক টেবিল চামচ গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে, গলায় ও ঘাড়ে লাগিয়ে রাখুন। ১৫ মিনিট পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দুই দিন এভাবে ব্যবহার করলে কিছুদিনের মধ্যেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
ত্বকের কোমলতা ফিরে পেতে
একে তো ভাদ্রের তালপাকা গরম পড়েছে, তার ওপর ছোটাছুটি করতে করতে ঘাম হচ্ছে। ফলে বারবার মুখে পানির ঝাপটা দিতে হচ্ছে। শরতে গরম যেমন পড়ে, তেমনি ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। তাই নিয়মিত ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্র ভাব ফেরাতে প্যাকও ব্যবহার করা চাই। দুই টেবিল চামচ ময়দার সঙ্গে এক টেবিল চামচ মধু ও আধা কাপ দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে পুরু করে মুখে লাগিয়ে নিন। এতটাই পুরো করে লাগান যেন শুকাতে আধা ঘণ্টা সময় লাগে। শুকিয়ে টান টান ভাব হওয়ার আগেই পানি দিয়ে ম্যাসাজ করে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এরপর অবশ্যই ত্বকের উপযোগী ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
জেল্লাদার ত্বকের জন্য
ময়দা ত্বকের উপরিভাগের মরা কোষ ঝরিয়ে ত্বকের দীপ্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। দুই টেবিল চামচ ময়দা, আধা টেবিল চামচ নারকেল তেল, এক চিমটি হলুদ ও সামান্য পানি মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে মুখে লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর তোয়ালে পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে ত্বকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।
মুখের অবাঞ্ছিত লোম তুলতে
দুই টেবিল চামচ ময়দা, এক টেবিল চামচ দই, এক চা-চামচ লেবুর রস ও এক চিমটি হলুদের গুঁড়া নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। সে পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে লোমের উল্টো দিকে ঘষে ঘষে প্যাক তুলে মুখ ধুয়ে নিন। মাসে তিনবার এই প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।
ত্বকে ময়দা ব্যবহারের সতর্কতা
ময়দা ত্বকের জন্য উপকারী। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ত্বক অতিমাত্রায় শুষ্ক হয়ে উঠতে পারে, ত্বকে লালচে ভাব দেখা দিতে পারে, চুলকানি বা র্যাশও হতে পারে। এ ছাড়া ময়দা ব্যবহারের পর ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে রোমকূপ বন্ধ হয়ে ব্রন হতে পারে। তাই ময়দা ব্যবহারের আগে শরীরের ছোট অংশে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। যদি কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন ব্যবহার করতে পারেন।
