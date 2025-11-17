টমেটোর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে

প্রশ্ন: সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।
রানিয়া আফরোজা, দোহার
উত্তর: সম্ভবত আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে হবে। প্রতিদিন রাতে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া দিনে ২ ভাগ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন।
প্রশ্ন: ত্বক মসৃণ ও টান টান রাখতে কোন ধরনের প্যাক উপকারী? সহজ সমাধান হলে ভালো হয়।
নীলা রহমতুল্লাহ্, বরিশাল
উত্তর: অ্যারারুট অথবা কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে ঘন করে গুলিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। মিশ্রণটি দেখতে ভাতের মাড়ের মতো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর মুখ ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে এই মিশ্রণ ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে টান ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তবে বলিরেখা এড়াতে এই মাস্ক মুখে লাগানোর পর কথা বলা এবং হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
প্রশ্ন: এখন থেকেই ত্বকে কালচে ভাব দেখা দিচ্ছে। পুরো শীতে আমার ত্বক এমনই থাকে।
রূপ রুটিনে কী মেনে চললে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার
উত্তর: এখন বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে টমেটোর জুস পান করতে পারেন। টমেটো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উৎস; ফলে এর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এ ছাড়া মুখে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা টমেটোর সঙ্গে অর্ধেক গাজর ও আধা চা-চামচ কাঁচা হলুদ ব্লেন্ড করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা দুধের সর মেশান। এরপর আধা চা-চামচ মধু কিংবা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
এক দিন পরপর এই প্যাক মুখে ব্যবহার করলে রোদে পোড়া দাগ দূর হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার