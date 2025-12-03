সামনেই বিয়ে? ত্বকের প্রস্তুতি শুরু হোক এখন থেকেই

ডিসেম্বর মানেই পাড়ায় পাড়ায় বিয়ের প্রস্তুতি। আজ এ বাড়িতে বিয়ে, তো কাল সে বাড়িতে। আজকালকার হবু কনের কাজও কিন্তু কম নয়। বিয়ের জোগাড়যন্ত্রে তাঁরাও অনেক কাজে হাত লাগান। তবে এত ব্যস্ততার ফাঁকেও নিজের দিকে একটু নজর দেওয়া চাই। বিয়ের মঞ্চে সবার নজর নববধূর ওপরই থাকে। তাই বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার পরদিন থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়া শুরু করুন। এতে বিয়ের দিন ত্বকে একটা উজ্জ্বলতা দেখা যাবে। যদিও অনেকে মনে করেন, বিয়ের আগের দিন একটা ভালো ফেসিয়াল, ওয়্যাক্সিং ও পেডিকিওর ম্যানিকিওর করে নিলেই দেখতে ভালো লাগবে। তবে এ ধারণা ভুল। বিশেষ দিনের প্রস্তুতি হিসেবে রূপচর্চা এমনভাবে করতে হবে, যাতে ভেতর থেকে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।
বিয়ের আগে যেভাবে রূপচর্চা করবেন
নিয়ম করে মুখের ত্বক পরিষ্কার করুন
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ত্বক পরিষ্কার করা দিয়ে দিন শুরু করুন। প্রথমে কুসুম গরম পানির ঝাপটা দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে নিন। এতে মুখে জমা হওয়া অতিরিক্ত তেল ও ময়লা অপসারণ করা সহজ হবে। এরপর হাতে ফেসওয়াশ নিয়ে ফেনা তৈরি করে মুখে মেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করুন। নাকের দুই পাশ, চোখের নিজে, চিবুকে ম্যাসাজ করুন। এসব জায়গায় বেশি ময়লা জমে। এরপর ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। তারপর মুখে ভালোভাবে বরফ ঘরে নিন।
এ তো গেল সকালের কথা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরেও ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ফেসিয়াল ওয়াইপস দিয়ে মুখের মেকআপ যতটা তোলা যায়, তুলে নিন। তারপর সামান্য অলিভ অয়েল নিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন। এরপর কাপড়ে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে নিন। মুখ পরিষ্কারের জন্য দিনে অন্তত দুবার ফেসওয়াশ ব্যবহার করা জরুরি।
সপ্তাহে ৩ দিন স্ক্র্যাবিং করুন
ত্বকের জেল্লা অটুট রাখতে নিয়মিত ত্বকের এক্সফোলিয়েশন জরুরি। এ জন্য ঘরোয়া উপকরণ নির্দ্বিধায় ব্যবহার করুন। একটি বাটিতে ২ চামচ ওটস, এক চামচ দুধ, তার মধ্যে ১ চামচ কফির গুঁড়া, ৪ থেকে ৫ ফোঁটা মধু দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে পুরো শরীরে মাখুন। মিনিট ১৫ রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে নিলেই ত্বক ঝকঝকে হবে। এ ছাড়া চিনি, মধু ও কফি একসঙ্গে মিশিয়ে পুরো শরীরে মেখে ম্যাসাজ করুন ১৫ মিনিট। এরপর কুসুম গরম পানিতে গোসল সেরে নিন। এতে ত্বকের মরা কোষ তো ঝরবেই, ত্বক হয়ে উঠবে কোমল। ত্বকে মৃত কোষ বেশি জমলে পরিমাণমতো মধু ও কফির সঙ্গে ১ চা-চামচ নারকেল তেল ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর ত্বকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করুন। এরপর কুসুম গরম পানিতে গোসল সেরে নিন। এই স্ক্র্যাব খুব ভালোভাবে মৃত কোষ দূর করে। ত্বক হয়ে উঠবে পেলব ও উজ্জ্বল।
ত্বকের জেল্লা বাড়াবে যেসব প্যাক
ত্বকের অবাঞ্ছিত দাগ দূর করতে অ্যালোভেরার ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। কাঁচা হলুদ বেটে তার সঙ্গে এক থেকে দুই চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে প্রলেপ দিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর ধুয়ে ফেলুন। এই প্য়াক সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহার করলেই জেল্লা ফিরে আসবে।
এ ছাড়া ত্বকের অসমান রং ও ময়লা দূর করতে মসুর ডাল এবং কমলার খোসা একসঙ্গে বেটে নিন। এবার এতে কাঁচা দুধ ঢেলে ঘন পেস্ট তৈরি করে পুরো শরীরে মাখুন। চাইলে এতে কাঁচা হলুদ বাটাও যোগ করতে পারেন। এই প্যাক ত্বকে রাখুন ২০ মিনিট। এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে ত্বক রগড়ে রগড়ে প্যাক তুলে ভালোভাবে গোসল সেরে নিন। সপ্তাহে ২ দিন এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে ত্বক সুন্দর, কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
ত্বকের ক্লান্তি ও নির্জীব ভাব দূর করতে পাকা কলা চটকে, তার সঙ্গে টক দই ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণ মুখে মেখে রাখুন ১৫ মিনিট। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
সঠিক ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন
ত্বকের গভীরে পুষ্টি জোগাতে, ত্বক কোমল ও মসৃণ রাখতে নিয়মিত ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। ত্বক তৈলাক্ত হলে ভিটামিন ‘সি’ ও সেরামাইড রয়েছে, এমন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। শুষ্ক ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য কোকো ও শিয়া বাটার রয়েছে, এমন ক্রিমজাতীয় ময়শ্চারাইজার বেছে নিন।
তবে হ্যাঁ, শুধু ত্বকের বাইরের যত্নই সব নয়। এ সময় থাকতে হবে দুশ্চিন্তামুক্ত, নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘুমাতে হবে আর খেতে হবে সুষম খাবার। ত্বকের বাহ্যিক যত্নের সঙ্গে এগুলো যুক্ত হলে পাওয়া যাবে দারুণ ফল।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ, হেলথলাইন ও অন্যান্য