গরমে বরফ ভালো রাখবে ত্বক। বরফ তৈরির ৫ উপায় জেনে নিন

শ্রাবণের শেষেই যদি থাকে রোদের এত তাপ, তাহলে আসছে শরতে কী হবে, বোঝাই যাচ্ছে। সকালে স্নান সেরে সেজেগুজে বের হয়েও নিস্তার নেই। আধা ঘণ্টার মধ্য়ে ঘেমে-নেয়ে নাজেহাল। রোদের তাপে ত্বকের অবস্থা খারাপ। ব্রণ হওয়ার প্রবণতাও এ ঋতুতে বেড়ে যায়। এ সময় ত্বক ঠান্ডা রাখতে পারলে ব্রণ ও র্যাশ হওয়ার আশঙ্কা কমে। আর ত্বক ঠান্ডা রাখতে এক টুকরা বরফ হতে পারে মুশকিল আসানের পরশপাথর। শুধু জানতে হবে এর ব্যবহার পদ্ধতি। ত্বকে বরফ ব্যবহার করলে বিভিন্ন উপকার পাওয়া যায়।
বরফের উপকারিতা
মুখে বরফের টুকরা ব্যবহার করলে ত্বক টান টান থাকে, রোমকূপ বড় হয়ে যাওয়ার সমস্যা কমে, বলিরেখা ও সূক্ষ্ম রেখার মতো বার্ধক্যজনিত লক্ষণগুলোর উপস্থিতি রোধ হয়।
এ ছাড়া ত্বকে বরফ ব্যবহারে আরও যেসব উপকার মেলে—
⦁ ত্বকের প্রদাহ, লালচে ও ফোলা ভাব কমিয়ে উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
⦁ ঘুমে সমস্যা হলে চোখের নিচে কালি পড়ে। চোখের ফোলা ভাব বেড়ে যায়। এটি থেকে মুক্তি চাইলে আইস কিউব ব্যবহার করতে পারেন। চোখের নিচে আইস কিউব ব্যবহার করলে ফোলা ভাব অনেকটা কমে যায়।
⦁ ত্বকে আইস কিউব ব্যবহার করলে রক্তসঞ্চালন বাড়ে। এতে ত্বক আরও জেল্লাদার হয়ে ওঠে।
⦁ মেকআপ করার আগে মুখে আইস কিউব দিয়ে নিন। এটি ব্যবহারে ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল নিঃসৃত হতে পারে না। ফলে মেকআপ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়।
ত্বকের অতিরিক্ত তেল অপসারণে, রোদের পোড়া দাগ দূর করতে এবং ত্বক তরতাজা রাখতে বরফের জুড়ি নেই। তবে সাধারণ পানি দিয়ে তৈরি বরফ ব্যবহারে এসব সুরক্ষা পাওয়া যায় না। পানির সঙ্গে আরও কিছু উপকরণ নিয়ে তৈরি বরফ ত্বকে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।
বরফ তৈরির ৫ উপায় জেনে নিন
কফি দিয়ে তৈরি
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে কফি গুঁড়ার তুলনা নেই। এই গরমে ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরে পেতে রাতে কফি দিয়ে তৈরি বরফ মুখে ব্যবহার করতে পারেন। একটি মগে গরম পানি নিয়ে তাতে দুই টেবিল চামচ কফি গুঁড়া দিয়ে নেড়ে ঠান্ডা করার পর আইস কিউব ট্রেতে ঢেলে বরফ করুন।
অ্যালোভেরা ও তুলসীর মিশেল
অ্যালোভেরা ত্বকের অতিরিক্ত তেল ও ব্রণ দূর করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে তুলসী পাতায় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই উপাদান ত্বকে আরাম দেয়। এ দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ রোদে পোড়া দাগ তুলতে ভালো কাজ করে। এই মিশ্রণ তৈরি করতে এক মুঠো তুলসী পাতা এবং দুই টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল এক কাপ পানির সঙ্গে মিকশ্চার দিয়ে পেস্ট করে নিন। সেই পেস্ট আইস কিউব ট্রেতে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করুন।
শসা ও লেবুর বরফ
ভিটামিন সি-তে পরিপূর্ণ শসা ও লেবু—দুটোই শরীর হাইড্রেটেড এবং ত্বক তরতাজা রাখে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ শসা ও লেবু ত্বক পরিষ্কার আর উজ্জ্বল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই দুই উপাদান একসঙ্গে বরফ করে ত্বকে ব্যবহারে বাড়ে রক্তসঞ্চালন। পাশাপাশি ব্রণ, দাগ ও ত্বকের লালচে ভাব দূর করতে এ মিশ্রণ ভালো কাজ করে।
রোদে পোড়া দাগ তুলবে দুধ দিয়ে তৈরি আইস কিউব
ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে, লালচে ভাব কমাতে এবং ত্বকের ময়লা কাটাতে দুধ উপকারী। আইস কিউব ট্রেতে দুধ বরফ করে রাখুন। বাইরে থেকে ফিরে মুখে এই বরফ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করুন। তারপর ১৫–২০ মিনিট বাদে মুখ ধুয়ে ফেলুন।
ত্বকের আর্দ্রতা ফেরাবে গোলাপজলে তৈরি আইস কিউব
ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে গোলাপজল খুব ভালো কাজ করে। পানি ও গোলাপজল সমান অনুপাতে মিশিয়ে বরফ করে রাখুন। বলিরেখা দূর করতে এই বরফ মুখে ম্যাসাজ করা যেতে পারে। নিষ্প্রাণ ত্বকে তরতাজা ভাব ফিরিয়ে আনতে গোলাপজল দিয়ে তৈরি বরফ ব্যবহার করলে উপকার মেলে।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য