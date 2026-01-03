সিনেমা দেখতে দেখতে খেতে পারেন চিকেন কাঠি কাবাব

শীত কিন্তু জেঁকে বসেছে। এমন শীতে কম্বলে গা জড়িয়ে সিনেমা দেখতে দেখতে মুখরোচক কিছু তো খেতেও মন চায়। বাড়িতে মুরগির মাংস থাকলে তৈরি করে ফেলুন চিকেন কাঠি কাবাব। কীভাবে তৈরি করবেন? আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
মুরগির মাংস ৩০০ গ্রাম, সয়াসস ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, সয়াবিন তেল ও ঘি ৩ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাবাব কাঠি ৩-৪ টি, লেবু রস ১ চা-চামচ।
প্রণালি
মুরগির মাংস চারকোনা করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। কাবাব কাঠি একটি বাটিতে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। পরে ওভেনে রান্না করা যায় এমন প্লেটে তেল ও ঘি ব্রাশ করে কাবাব রেখে ঢাকনাসহ ১০০ শতাংশ হাই পাওয়ারে ১০ থেকে ১২ মিনিট মাইক্রোওভেনে রান্না করুন। এবার গাজর, শসা, টমেটো লেবু, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে পরিবেশন করুন।