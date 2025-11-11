হোম > জীবনধারা > রেসিপি

জলপাইয়ের টক-মিষ্টি আচার

ফিচার ডেস্ক

ছবি পাঠিয়েন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

জলপাইয়ের মৌসুমে অনেক পদের আচারের মধ্য়ে এক পদের টক-মিষ্টি আচার না হলে হয়? টক-মিষ্টি আচার বাড়ির সব বয়সীরা খেতে ভালোবাসে। আপনাদের জন্য জলপাইয়ের টক-মিষ্টি আচারের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

জলপাই সেদ্ধ এক কেজি, চিনি এক কাপ, লবণ ও বিট লবণ স্বাদমতো, ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, জর্দা রং সামান্য বা ইচ্ছে অনুযায়ী।

প্রণালি

জলপাই সেদ্ধ করে চটকে নিন। অন্য একটি বাটিতে চিনি, লবণ, বিট লবণ, শুকনা মরিচ ভাজা গুঁড়া, সরিষা বাটা, পাঁচফোড়ন, সিরকা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। এবার কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে রসুনের কোয়ার ফোড়ন দিন। পরে মাখিয়ে রাখা জলপাই দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। জলপাই থেকে তেল ছেড়ে এলে চুলার তাপ কমিয়ে সামান্য জর্দা রং দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল জলপাইয়ের টক-মিষ্টি আচার।

সম্পর্কিত

জলপাইয়ের ঝাল-মিষ্টি মোরব্বা

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

লাল শাপলায় শর্ষে ইলিশ

ভেগান দিবসে রাঁধতে পারেন এই কয়েকটি খাবার

রাতের ডেজার্টে থাকুক জাফরানি পায়েস

বাড়িতেই তৈরি করুন ভিন্ন স্বাদের কতবেল মাখা

চালতার ঝাল-মিষ্টি রসাল আচার

ইলিশের উল্লাস

বিফ মনোহারি

লেবুর স্বাদে দই চিকেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা