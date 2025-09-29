শারদ পাতে কী রেখে ভালো থাকবেন

আশ্বিনে যদি পড়ে জ্যৈষ্ঠের গরম, তাহলে আদর্শ খাবার সেগুলোই, যা হালকা, সহজপাচ্য ও শরীর রাখবে ঠান্ডা। পূজায় হেঁশেলেও বাড়ে ব্যস্ততা। তাই এই গরমে বাড়তি ঘাম থেকে নিজেকে রেহাই দিতে ঝটপট তৈরি করে ফেলা যাবে, এমন পদ বাছাই করাও জরুরি। শারদ পাতে তাহলে কী রাখবেন?
পুদিনাপাতা, শসা, কমলালেবু, আনারস বা জাম্বুরা ভিটামিন এ, সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ভরপুর ফল। এগুলো আলাদা আলাদা করেই খান। প্রতিদিন অন্তত এক গ্লাস ঘরে তৈরি জুস বা স্মুদি পান করুন। ধনেপাতা, কারিপাতা, পালংশাক ইত্যাদি বেটে পানিতে মিশিয়ে পান করলেও উপকার পাওয়া যায়। স্বাদ বাড়াতে লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন। এ সময় ডাবের পানি পান করলে আরাম ও শক্তি দুটোই পাওয়া যাবে। টাটকা ফলের রস, লেবুর পানি, গাজর ও বিটের রসও শরীর সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।
শরীর ঠান্ডা রাখতে প্রতিদিনের খাবারে রাখুন বাড়িতে তৈরি সালাদ, টক দই, হালকা মসলায় বা শুধু মাখন ও লবণ দিয়ে রান্না করা সবজি, পাতলা ডাল ও গ্রিন টি। এসব খাবার খেলে পেটের গোলযোগের আশঙ্কাও কম থাকে।
পূজার দিনগুলো বাদে মাটন, ভাজাভুজি, কফি, অতিরিক্ত মিষ্টিযুক্ত খাবার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন। কিছু উপাদান, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, গোলমরিচ, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য