দাওয়াতে পরার বাহারি চাদর

এত দিনে চাদরের দুঃখ ঘুচল। কেন বলছি? প্রথমত, কালো, সাদা, ধূসর, নেভি ব্লু বা বাদামি রঙের চক্রে যে উলের চাদরগুলো বছরের পর বছর আমাদের মা, খালা, চাচিদের গায়ে উঠেছে; সেগুলোর রং এ যুগে এসে পাল্টেছে। এর বদলে লাল, নীল, সবুজ, গোলাপি, ম্যাজেন্টা, প্যাস্টেল শেডসহ শীতের বাজারে এখন সব রঙের চাদরের রমরমা। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আগেকার সময়ে শীতে বিয়েবাড়িতে গেলে ফ্যাশনসচেতন নারীরা বিয়েবাড়ির গেটে পৌঁছে গা থেকে চাদরখানা খুলে ব্যাগে পুরে নিতেন। আবার ফেরার সময় গেটে এসে চাদর পরে তাঁরা গাড়িতে চাপতেন। বলতে দ্বিধা নেই, জমকালো শাড়ি আর সালোয়ার স্য়ুটের সঙ্গে ম্যাড়মেড়ে উলের চাদর বড়ই বেমানান ছিল।
এরপর অবশ্য মা-খালারা বুদ্ধি করে উলের চাদরের ওপর বিভিন্ন রকম ফুলের নকশা এঁকে রঙিন সুতোয় সেলাই করতে লাগলেন। ফুলের মাঝে মাঝে বসালেন পুঁতি, চুমকি, ডলার। কেউবা ঘরেই ব্লক করে নিলেন। ব্যস, এগুলোই হয়ে উঠল দাওয়াতে বা বিশেষ বিশেষ জায়গায় পরার উপযোগী চাদর। রোজকার ব্যবহৃত চাদর এভাবেই হয়ে উঠল উৎসবের জন্য জুতসই। সেদিক থেকে এখনকার তরুণীরা এসব বাড়তি ভাবনা থেকে অনেকটাই মুক্ত।
২০২৫ সালে এসে বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ড এবং ফ্যাশনবিষয়ক ফেসবুক পেজগুলো এমন সব চাদরের নকশা করছে, যেগুলো দাওয়াত বলুন বা বিভিন্ন উৎসব আয়োজন—সব জায়গায় পরার উপযোগী।
এসব চাদর তৈরি হয় ভিসকস রেয়ন কাপড়ে।
ফলে সেগুলো ওজনে হালকা হয় এবং জমকালো শাড়ি বা পোশাকের সঙ্গে ব্যবহারও সহজ। ভিসকস রেয়নের ওপর ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্য়মে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে নকশিকাঁথার ডিজাইন, রিকশা প্রিন্ট, বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের পেইন্টিংসহ আরও অনেক কিছু।
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ফ্যাশন উদ্যোগ হরিতকী চলতি বছরের শীতে বেশ কিছু চাদরের নকশা করেছে। বিভিন্ন থিমে এসেছে এগুলো। পটুয়া কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম নিয়ে বেশ কিছু চাদরের নকশা করা হয়েছে, ভ্যান গঘের ‘স্টারি নাইট’-এর সঙ্গে আহসান মঞ্জিল ও ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং রিকশাচিত্রের মোটিফ মিলিয়েও নকশা করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজা-রানি, মধুবনী চিত্রকলা, ভ্যান গঘের ‘দ্য ক্যাফে নাইট’ ও ‘আমন্ড ব্লসম’, চা-কফির আড্ডার থিম, ময়ূরের পেখম, সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার পোস্টার, ফেলুদা সমগ্র, টার্কিশ কার্পেট থিমসহ আরও বেশ কিছু থিমের চাদর এনেছে প্রতিষ্ঠানটি।
হরিতকীর সহপ্রতিষ্ঠাতা বলরাম পাল বলেন, এসব থিমের শালগুলো ভিসকস রেয়ন ফ্যাব্রিকের ওপর ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্য়মে নকশা করা। স্ক্রিন প্রিন্টের পরিবর্তে ডিজিটাল প্রিন্ট ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে, এই প্রিন্টের চাদর হাতে ধোয়া যায়। রং নষ্ট হওয়ার শঙ্কা থাকে না। অন্যদিকে ভিসকস রেয়নে স্ক্রিন প্রিন্টের সময় একটু ভারী রং ব্যবহার করলে তা পরে ব্যবহার এবং ধোয়ার ফলে ফেটে কিংবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে এই চাদরগুলো ওয়াশিং মেশিনে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সাবধানে সাবান দিয়ে ধুলে ক্ষতি নেই।
বলরাম পাল আরও বলেন, ‘নারী-পুরুষ উভয়ের পরার উপযোগী ডিজাইন করা হয়েছে এসব চাদর। এগুলো নরম ও আরামদায়ক। এই ফ্যাব্রিকস যথেষ্ট উষ্ণতা দিতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে আমরা নিজেরাও ব্যবহার করে দেখেছি। তবে তীব্র শীতে শুধু এই চাদর ব্যবহার করলে ঠান্ডা থেকে বাঁচা যাবে না। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য শীতের পোশাকের ওপর গায়ে বা গলায় জড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার মতো করেই এগুলো নকশা করা হয়েছে।’
ভিসকস রেয়ন ছাড়াও মখমল কাপড়েও হরিতকী অল্প কিছু চাদরের নকশা করেছে বলে জানা যায়। এসব চাদরের নকশায় তারা মধুবনী চিত্রকলা, ভ্যান গঘের ছবি এবং গ্রামবাংলার চিত্রকে থিম হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই চাদরগুলোর দাম ১ হাজার ৫৯০ টাকা। তবে বর্তমানে ছাড় চলছে। তাই এই চাদরগুলো কেনা যাবে ১ হাজার ১৯০ টাকায়।