এই শীতে সঙ্গী করুন কাশ্মীরি সোয়েটার

আমাদের মা-খালাদের কাছে কাশ্মীরি সোয়েটার ভীষণ আরাধ্য। বছরের পর বছর ধরে যত্নে আলমারিতে তুলে রাখা এই কাশ্মীরি সোয়েটার আসলে কী? এই সোয়েটার তৈরি হয় এক বিশেষ জাতের ছাগলের পশম থেকে। মজার তথ্য হলো, নামে ‘কাশ্মীরি’ শব্দটি থাকলেও এই বিশেষ জাতের ছাগলের ৯০ শতাংশ পশম বা লোমের জোগান দেয় মঙ্গোলিয়া ও চীন। কাশ্মীর ছিল এই মূল্যবান পশমের বাণিজ্য ও বুননের প্রাচীন কেন্দ্র। এখানে তৈরি হয়ে এ সোয়েটার ছড়িয়ে পড়ত বিশ্বব্যাপী।
কাশ্মীরি সোয়েটার সাধারণ উলের সোয়েটারের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ, হালকা, নরম ও আরামদায়ক। এটি একটি বিলাসবহুল পোশাক হিসেবে সুপরিচিত। এটি এমন একটি ফ্যাশন পণ্য যা ভালোভাবে যত্ন নিলে সাধারণত প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত সুন্দরভাবে টিকে যায়।
কেন এত মূল্যবান
কাশ্মীরি সোয়েটার এত দামি হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। কাশ্মীরি সোয়েটার বুনতে যে পশম ব্যবহার করা হয় তা আসে সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত ক্যাপ্রা হাইরকাস নামে এক প্রজাতির ছাগল থেকে। এ প্রজাতির ছাগলের সংখ্যা যে খুব বেশি আছে, তা নয়। ফলে পশম উৎপাদনের পরিমাণও কম। তা ছাড়া এই ছাগলগুলো থেকে পশম সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিও বেশ জটিল। এই প্রক্রিয়ায় পশম সংগ্রহ করতে অনেক সময় লাগে।
কাশ্মীরি সোয়েটার বুননের প্রক্রিয়াটিও সময় সাপেক্ষ। এসব কারণেই কাশ্মীরি সোয়েটার মূল্যবান হয়ে ওঠে।
জনপ্রিয় কাশ্মীরি শীতের পোশাক
ওভারসাইজড পুলওভার থেকে শুরু করে ক্রপড কার্ডিগান পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাশ্মীরি সোয়েটার ও শীতের পোশাক পাওয়া যায়। জিনস থেকে শুরু করে স্কার্ট বা কামিজ—যেকোনো পোশাকের সঙ্গেই এ ধরনের সোয়েটার মানিয়ে যায়।
যেমন কাশ্মীরি সোয়েটার পরতে পারেন
কাশ্মীরি ভি-নেক সোয়েটার
কিছুটা কম দামে নরম ও টেকসই কাশ্মীরি সোয়েটার চাইলে এটিই হবে আপনার জন্য সেরা পছন্দ। এটি গ্রেডের উল দিয়ে তৈরি। এটি সহজে ফেঁসে যায় না এবং প্রাকৃতিকভাবেই টেকসই।
টাকারনাক কাশ্মীরি রাইলি কার্ডিগান
প্রত্যেক নারীর শীতের ওয়ার্ডরোবে একটি ভালো ফিটেড কার্ডিগান থাকা দরকার। সেটি যদি টাকারনাক রাইলি কার্ডিগান হয়, তাহলে তো কথাই নেই। এটি শতভাগ কাশ্মীরি উল দিয়ে তৈরি এবং খুবই নরম ও আরামদায়ক। যেকোনো পোশাকের সঙ্গে এই কার্ডিগান খুব সহজে মানিয়ে যায়।
আর্টজিয়া কাশ্মীরি রিল্যাক্সড বোট-নেক সোয়েটার
এই সোয়েটার পরলে মনে হবে যেন আপনি নিজেকে কম্বলে জড়িয়ে রেখেছেন। জার্সির সেলাই দিয়ে তৈরি হওয়ায় এ সোয়েটারের টেক্সচার খুবই মসৃণ এবং গায়ে কোনো রকম চুলকানি হয় না। এটি নরম কাশ্মীরি উল দিয়ে তৈরি, ফলে আরামদায়ক। এর বোট-নেক ডিজাইন ও রিল্যাক্সড ফিটের কারণে এটি পরলে দেখতে খুব আকর্ষণীয় লাগে।
ক্রু-নেক সোয়েটার
এই ওভারসাইজড কাশ্মীরি সোয়েটার কাশ্মীরি উল দিয়ে তৈরি হওয়ায় খুবই হালকা ও আরামদায়ক। হালকা শীত শীত আবহাওয়ার জন্য এটি আদর্শ।
লিলি সিল্ক ভি-নেক হুডি
এটি ৭০ শতাংশ মেরিনা উল ও ৩০ শতাংশ কাশ্মীরি উল দিয়ে তৈরি। এর ভি-নেক ও রিবড ডিজাইন ক্যাজুয়াল কিন্তু মার্জিত একটা লুক দেয়। এর আরেকটি বিশেষত্ব হলো, চাইলেই এর হুডটি খুলে ফেলে এটিকে একটি ওভারসাইজড কাশ্মীরি সোয়েটারে রূপান্তরিত করা যায়।
কাশ্মীরি সোয়েটার কেনার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন
উপাদান
দাম বেশি হলেও চেষ্টা করুন আসল কাশ্মীরি সোয়েটার কেনার। বেশি স্থায়িত্বের জন্য উল বা অন্য কোনো উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত কাশ্মীরি সোয়েটারও কিনতে পারেন।
গ্রেড
কাশ্মীরি সোয়েটারকে এ, বি, সি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এ-গ্রেড হলো সবচেয়ে ভালো মানের, যা সবচেয়ে সূক্ষ্ম, লম্বা, নরম ও টেকসই কাশ্মীরি উল দিয়ে তৈরি।
প্লাই
সিঙ্গেল প্লাই সুতা দিয়ে তৈরি কাশ্মীরি সোয়েটারের চেয়ে টু-প্লাই সুতা দিয়ে তৈরি সোয়েটার বেশি নরম, আরামদায়ক, উষ্ণ ও টেকসই হয়। তাই টু-প্লাই দেখে কিনুন।
জেনে রাখা ভালো
সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একটি কাশ্মীরি সোয়েটার আপনার বহু বছরের সঙ্গী হতে পারে। তাই মৃদু ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে এসব সোয়েটার হাতে ধুয়ে না ঝুলিয়ে সমান জায়গায় মেলে শুকাতে দিন। কখনোই কাশ্মীরি সোয়েটার ড্রাই-ওয়াশ করতে দেবেন না।
সূত্র ও ছবি: বার্ডি