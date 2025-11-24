দুর্যোগে ইমার্জেন্সি ব্যাকপ্যাকে যা রাখবেন

ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। এবারের ধারাবাহিক ভূমিকম্পের ঘটনায় মানুষ বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রথম ৭২ ঘণ্টা। অর্থাৎ তিন দিন নিজেদের নিরাপদভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য ইমার্জেন্সি ব্যাকপ্যাক বা গো ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে রাখা জরুরি। এই ব্যাকপ্যাক এমনভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে যেন দ্রুততম সময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া যায়।
ব্যাকপ্যাকে যা যা রাখতে হবে
দুই-তিন লিটার পানি, তিন দিনের জন্য এনার্জি বার, ড্রাই ফ্রুটস, মুড়ি, বিস্কুট, চিড়া ইত্যাদির মতো শুকনো খাবার, জরুরি ওষুধপত্র, ফার্স্টএইড কিট, টর্চলাইট, পাওয়ার ব্যাংক ও চার্জার, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, জাতীয় পরিচয়পত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ফটোকপি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ও কিছু নগদ টাকা, জরুরি যোগাযোগের তালিকা, বেডশিট, কাঁথা, সম্ভব হলে একটি পাতলা কম্বল, ছোট পাটি, ছাতা, দুই সেট কাপড়, গামছা, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হুইসিল, টয়লেট পেপার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, সঙ্গে নবজাতক বা শিশু থাকলে ডায়াপার, ফর্মুলা ও শিশুর খাবার।
গো ব্যাকপ্যাকটি মূল দরজার আশপাশে, ডাইনিং টেবিলের নিচে বা এমন জায়গায় রাখুন যেন দ্রুত বের হওয়ার সময় সহজে সঙ্গে নেওয়া যায়। এ ব্যাগ প্রাথমিক ধকলটা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া জরুরি যোগাযোগ নম্বর কাগজে লিখে নিন।
অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া, চিকিৎসক, কাউন্সেলর ও সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার বিডি