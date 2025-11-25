কোন মহাদেশের কর্মীরা বেশি পরিশ্রমী

বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন, শুধু তাঁদেরই অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। তাঁরা ভাবেন, তাঁদের জন্য বরাদ্দ রাখা সপ্তাহান্তের ছুটি যথেষ্ট নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কর্মীদের কাজের সময়কে বার্ষিক গড় কর্মঘণ্টার ভিত্তিতে তুলনা করা হয়েছে। এই গড় বার্ষিক কর্মঘণ্টা পরিমাপ করার সময় সরকারি ছুটি, বার্ষিক বেতনসহ ছুটি, অসুস্থতার ছুটি ইত্যাদি বাদ দেওয়া হয়েছে। এ তথ্যগুলো মহাদেশভেদে বিশ্লেষণ করলে কর্মজীবনের একটি ভিন্ন চিত্র সামনে আসে।
তালিকায় দেখা গেছে, পেরু, মেক্সিকো এবং কোস্টারিকার মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে কর্মীরা বেশি সময় কাজ করেন, যেখানে জার্মানি ও অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো কর্মজীবন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে।
কঠোর পরিশ্রমের শীর্ষে লাতিন আমেরিকা
দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাজের সময় বিবেচনায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলো তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। এই অঞ্চলের কর্মীরা বছরে অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সময় কাজ করেন। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পেরু। তালিকায় থাকা ৪০টি দেশের মধ্যে পেরুর অবস্থান প্রথম। দেশটিতে একজন কর্মী বছরে গড়ে ২ হাজার ২৬৩ ঘণ্টা কাজ করেন, যা সপ্তাহে প্রায় ৪৩ দশমিক ৫ ঘণ্টা। এর পরই রয়েছে মেক্সিকোর নাম। দেশটিতে গড় বার্ষিক কর্মঘণ্টা ২ হাজার ১৯৩, অর্থাৎ সপ্তাহে ৪২ দশমিক ২ ঘণ্টা। এরপর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কোস্টারিকা। সে দেশটিতেও কর্মীরা দীর্ঘ সময় কাজ করেন। সেখানকার বার্ষিক গড় কর্মঘণ্টা ২ হাজার ১৪৯, যা সপ্তাহে প্রায় ৪১ দশমিক ৩ ঘণ্টা। এই মহাদেশের আরেকটি দেশ চিলিতে কর্মীরা বছরে ১ হাজার ৯১৯ ঘণ্টা কাজ করেন, যা সপ্তাহে প্রায় ৩৬ দশমিক ৯ ঘণ্টা।
কর্ম-ব্যক্তি জীবনের ভারসাম্যের দিকে ঝোঁক ইউরোপে
ইউরোপ মহাদেশে কর্মঘণ্টার ক্ষেত্রে বিশাল বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে জার্মানির মতো অনেক দেশেই কর্মীদের কাজের সময় তুলনামূলকভাবে কম। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ক্রোয়েশিয়ায় বার্ষিক গড় কর্মঘণ্টা সবচেয়ে বেশি। সেখানে ১ হাজার ৯৫৬ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩৭ দশমিক ৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয় কর্মীদের। গ্রিসের কর্মীরা বছরে ১ হাজার ৮৯৮ ঘণ্টা কাজ করেন, যা সপ্তাহে ৩৬ দশমিক ৫ ঘণ্টা। পূর্ব ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় বার্ষিক কাজের সময় ১ হাজার ৮২৯, সপ্তাহে ৩৫ দশমিক ২ ঘণ্টা এবং মাল্টায় বার্ষিক ১ হাজার ৮১৯, তথা প্রতি সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা। পোল্যান্ডে কর্মীরা বছরে ১ হাজার ৭৮৫ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩৪ দশমিক ৩ ঘণ্টা কাজ করেন। চেক প্রজাতন্ত্র, পর্তুগাল এবং ইতালিতেও কাজের সময় বেশ দীর্ঘ। চেক প্রজাতন্ত্রে ১ হাজার ৭৭১, পর্তুগালে ১ হাজার ৭১৬ এবং ইতালিতে ১ হাজার ৭০৯ ঘণ্টা প্রতিবছর।
ইউরোপের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম কর্মঘণ্টা পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের অনেক দেশে। সেখানে কাজের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। যেমন ফিনল্যান্ডে ১ হাজার ৫০৯, ফ্রান্সে ১ হাজার ৪৯১ এবং নেদারল্যান্ডসে ১ হাজার ৪৫৫ ঘণ্টা কাজ করেন কর্মীরা। স্বল্প কর্মঘণ্টার জন্য পরিচিত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রিয়া (১ হাজার ৪৩২ ঘণ্টা), সুইডেন (১ হাজার ৪৩১ ঘণ্টা), নরওয়ে (১ হাজার ৪০৭ ঘণ্টা) এবং ডেনমার্ক (১ হাজার ৩৭৯ ঘণ্টা)। এই মহাদেশে সবচেয়ে কম সময় কাজ করেন জার্মানির কর্মীরা। সেখানে বছরে মাত্র ১ হাজার ৩৩১ ঘণ্টা (সপ্তাহে ২৫ দশমিক ৬ ঘণ্টা) কাজ করতে হয়।
মধ্যম অবস্থানে উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া
উত্তর আমেরিকা এবং ওশেনিয়ার দেশগুলোতে কাজের সময় লাতিন আমেরিকা বা ইউরোপের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীরা বছরে ১ হাজার ৭৯৬ ঘণ্টা কাজ করেন, যা সপ্তাহে প্রায় ৩৪ দশমিক ৫ ঘণ্টা। কানাডায় বার্ষিক কর্মঘণ্টা ১ হাজার ৬৯৭ বা সপ্তাহে ৩২ দশমিক ৬ ঘণ্টা। ওশেনিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের কর্মীরা বছরে ১ হাজার ৭৪১ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩৩ দশমিক ৫ ঘণ্টা কাজ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় কাজের সময় তুলনামূলকভাবে কম। বছরে ১ হাজার ৬২৭ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩১ দশমিক ৩ ঘণ্টা।
কর্মব্যস্ততায় এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য
এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বার্ষিক কর্মঘণ্টা বেশ দীর্ঘ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরায়েলে কর্মীরা বছরে ১ হাজার ৮৭৭ ঘণ্টা কাজ করেন, যা সপ্তাহে প্রায় ৩৬ দশমিক ১ ঘণ্টা। দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মীদের কাজের সময়ও অনেক দীর্ঘ। দেশটিতে বার্ষিক কাজের সময় ১ হাজার ৮৬৫ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩৫ দশমিক ৯ ঘণ্টা। জাপান তার কঠোর কর্মসংস্কৃতির জন্য পরিচিত দেশ। সেখানে গড় বার্ষিক কর্মঘণ্টা ১ হাজার ৬১৭, অর্থাৎ সপ্তাহে প্রায় ৩১ ঘণ্টা।
