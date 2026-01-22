ঘরে পোকামাকড় প্রবেশ রোধের উপায়

অনেক সময় বাড়িতে মাছি, মশা, কেঁচো, পিঁপড়া এবং অন্যান্য ছোট পোকা বাসা বাঁধে। দিন বা রাতের শান্তি নষ্ট করে। এগুলো শুধু বিরক্তি সৃষ্টি করে না, অনেক সময় বাড়ির আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকি তৈরি করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সমস্যার মাত্রা অনেক বাড়ে। কারণ, এই সময় পোকামাকড়ের প্রজনন দ্রুত হয়। গরম, আর্দ্রতা এবং জমে থাকা পানি পোকামাকড়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। এর ফলে ঘরে প্রবেশের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই এই মৌসুমে পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে এবং ঘর নিরাপদ রাখার জন্য কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া খুব জরুরি।
নির্মাণকালে উইপোকা নিয়ন্ত্রণ
উইপোকা সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা। এটি কাঠের সিঁড়ি, দরজা ও ফার্নিচার নষ্ট করতে পারে। তাই বাড়ি নির্মাণের শুরু থেকে উইপোকা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বাড়িমালিকদের উচিত ঠিকাদারকে অনুরোধ করা, যাতে ফাউন্ডেশনের আগে মাটিতে উইপোকা নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। যদি বাড়ির চারপাশে খালি জমি থাকে, সেখানে উইপোকা প্রবেশ রোধে একটি ট্রেঞ্চ খোঁড়া যেতে পারে। ফাউন্ডেশন, বিছানা ও মাটি তলার অংশে শক্ত কংক্রিট ব্যবহার করলে মাটি থেকে পোকা ওপরে ওঠা বন্ধ হয়।
কীটপোকা-প্রতিরোধী উপকরণ ব্যবহার
উইপোকা মূলত ঘরে নিচের তল থেকে উঠে আসে। তাই প্রথম থেকে বাড়ির নিচের তলকে নিরাপদ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। টাইলস দিয়ে ঢেকে দিলে উইপোকা সরাসরি মাটির মাধ্যমে ঘরে উঠতে পারে না। এ ছাড়া দরজাগুলোও পোকামুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখে। অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমযুক্ত কাচের দরজা বা প্লাস্টিকের দরজা ব্যবহারে দরজার ফাঁক কমে যায়, ফলে তেলাপোকা, পিঁপড়া, মশা সহজে ভেতরে ঢুকতে পারে না। কাঠ ব্যবহারের সময় আরও সাবধানতা দরকার। যদি কাঠ ব্যবহার করতে হয়, তবে আগে তা উইপোকানাশক রাসায়নিক দেওয়া উচিত। এতে কাঠ উইপোকার আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।
আধুনিক, হাওয়া আটকানো দরজা ব্যবহার
ঘরকে পোকামুক্ত রাখার জন্য আধুনিক ইউপিভিসি বা অ্যালুমিনিয়াম দরজা ব্যবহার করা ভালো। এই ধরনের দরজা খুব নিখুঁতভাবে ফিট হয় এবং বন্ধ থাকলে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না। ফলে তেলাপোকা, পিঁপড়া, মশা বা অন্যান্য ছোট পোকা সহজে ঢুকতে পারে না। সাধারণ কাঠ বা পুরোনো দরজার মতো ফাঁক না থাকায় পোকাগুলো দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকার সুযোগ পায় না। এ ছাড়া ইউপিভিসি ও অ্যালুমিনিয়াম দরজাগুলো বেশি টেকসই এবং আর্দ্রতা বা রোদ ও বাতাসের ক্ষতি প্রতিরোধী। এ ধরনের দরজা ঘরকে পোকামুক্ত রাখার পাশাপাশি দীর্ঘদিন টেকসই রাখে।
ইনসেক্ট স্ক্রিন ব্যবহার
ইনসেক্ট স্ক্রিন হলো জালের মতো একধরনের পর্দা। এই স্ক্রিনের জালের কারণে পিঁপড়া, মশা এবং অন্যান্য ছোট পোকা সহজে ঘরে ঢুকতে পারে না। যেহেতু এটি জালের মতো, তাই এর জন্য ঘরে বাতাস বা আলো প্রবেশ করতে সমস্যা হয় না। এটি চাইলে খুলেও রাখা যায়। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।
পোকা তাড়ানোর গাছ লাগান
বাড়ির চারপাশে বা ছাদে বাগান থাকলে ঘ্রাণযুক্ত গাছ লাগানো যেতে পারে। পুদিনা, লেমনগ্রাস, রোজমেরি বা এ ধরনের গাছ ঘরের আশপাশে বা ভেতরে পোকা কিংবা মশা দূরে রাখতে সাহায্য করে। এই গাছের ঘ্রাণ প্রাকৃতিকভাবে পোকা প্রতিরোধ করে।
ঘর পরিষ্কার রাখা জরুরি
পরিষ্কার ঘর হলো পোকামাকড় কমানোর মূল উপায়। আবর্জনা সঠিকভাবে ফেলা এবং নিষ্কাশন নিশ্চিত করা উচিত। আর্দ্র, ছত্রাকযুক্ত বা অন্ধকার স্থান, যেমন স্টোরেজ রুম, বাথরুম, সিঁড়ির নিচ নিয়মিত পরিষ্কার, শুকনো ও যথাযথভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বাড়ি থেকে অনাবশ্যক পানি জমতে না দেওয়াও জরুরি; কারণ, পানি সহজে উইপোকা ও অন্যান্য পোকা বাড়ায়।
পোকামাকড় ঘরে প্রবেশ রোধ করা শুধু আরামদায়ক জীবন নিশ্চিত করে না, এটি পরিবারের স্বাস্থ্য ও বাড়ির স্থায়িত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস