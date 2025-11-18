মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বড় একটা অংশজুড়ে আছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ট্রেন্ডের প্রভাব। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল যেকোনো রেসিপি কিংবা খাবার আমরা খেতে বা একবার ট্রাই করতে ভালোবাসি। ভালো লেগে গেলে আবার সেটা নিত্যদিনের কিংবা সপ্তাহে একবার হলেও খাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু চোখের সামনে না এলে এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করি না।
সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে মাচা বর্তমানে অনেকের খাবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু জানেন তো, মাচা স্বাস্থ্যকর হলেও সবার জন্য নয়?
মাচা নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ রঙের একটি পানীয়। এই পানীয় আজকাল স্বাস্থ্যসচেতন মহলে দারুণ জনপ্রিয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের প্রাচুর্য আর প্রাকৃতিক উপায়ে শক্তি বাড়ানোর ক্ষমতার জন্য মাচা অনেকের পছন্দের পানীয়। এটি মেটাবলিজম বা হজমপ্রক্রিয়াকেও বাড়িয়ে দেয় বলে জানা যায়। তবে খাওয়ার আগে জানতে হবে, যেকোনো স্বাস্থ্যকর খাবার বা পানীয়ের মতোই মাচা আপনার জন্য উপযুক্ত কি না।
হ্যানয়ের তাম আন জেনারেল হাসপাতালের পুষ্টিবিদ ডো থি ল্যান মাচা নিয়ে সতর্কবার্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরিস্থিতিতে মাচা পান করার আগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কিংবা একেবারেই পরিহার করা উচিত।’
হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা খাবেন কি না
মাচাতে ক্যাফেইনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে। এই পরিমাণ এক কাপ সাধারণ কফির সমতুল্য কিংবা কখনো কখনো তার চেয়ে বেশি হতে পারে। যারা উচ্চ রক্তচাপ, অ্যারিথমিয়া (অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন) বা করোনারি আর্টারি ডিজিজের মতো হৃদ্রোগে ভুগছেন, তাঁদের জন্য এই উচ্চ ক্যাফেইন বিপদ ডেকে আনতে পারে। ক্যাফেইন হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে, বুক ধড়ফড়ানি তৈরি করতে পারে কিংবা রক্তচাপ হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে হৃদ্রোগীরা ক্যাফেইনমুক্ত বিকল্প, যেমন হারবাল চা বেছে নিতে পারেন। নিয়মিত মাচা পানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি
মাচার ক্যাফেইন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে। যাদের দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা বা উদ্বেগজনিত সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মাচা এই উপসর্গগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইনের প্রতি অতি-সংবেদনশীল ব্যক্তিদের জন্য সন্ধ্যার সময় মাচা পান করা এড়িয়ে চলা বা খাদ্যতালিকা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে
অন্যান্য সবুজ চায়ের মতো মাচাও ভিটামিন ‘কে’ সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। সমস্যা হলো, যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, তাঁদের ক্ষেত্রে মাচা পান বিপজ্জনক। কারণ, ভিটামিন ‘কে’র হঠাৎ বৃদ্ধি ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। এতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের মতো গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীদের উচিত একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন ‘কে’ গ্রহণ করা। এমন মানুষদের মাচা পানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা উচিত।
গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের ক্ষেত্রে
গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ গর্ভপাত, অপরিণত জন্ম বা কম ওজনের শিশুর জন্মের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। একজন গর্ভবতীর প্রতিদিনের ক্যাফেইন গ্রহণ ৩০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা উচিত। মাচা তৈরির ধরনের ওপর নির্ভর করে এক কাপে ৬০ থেকে ৮০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকতে পারে। এ ছাড়া মাচায় থাকা ক্যাটেকিন্স নামক উপাদান গর্ভকালীন অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান ফলিক অ্যাসিডের শোষণ কমিয়ে দিতে পারে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের মাচা পানের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক; বিশেষ করে যাঁরা ফলিক অ্যাসিড বা আয়রন সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি অত্যাবশ্যক।
হজমের সমস্যা ও পাকস্থলীর আলসার
কফির মতোই মাচার ক্যাফেইন পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদনকে উদ্দীপ্ত করে। এটি বমি বমি ভাব, অ্যাসিড রিফ্লাক্স এমনকি পাকস্থলীর ব্যথার কারণ হতে পারে। গ্যাস্ট্রাইটিস, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আলসারে ভোগা ব্যক্তিদের মাচা পান করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পুষ্টিবিদ ল্যান পরামর্শ দেন, খালি পেটে মাচা পান করা উচিত নয়। কারণ, এটি পাকস্থলীর ভেতরের স্তরকে উত্তেজিত করতে পারে।
স্নায়ুতন্ত্রের অতি উদ্দীপনা
স্নায়ুতন্ত্র বিকাশের পর্যায়ে থাকে বলে পুষ্টিবিদেরা শিশুদের জন্য মাচা বা ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় সুপারিশ করে না। তাই ক্যাফেইনের কারণে তাঁরা অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ ও মনোযোগের অভাবে ভুগতে পারে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকসের তথ্য অনুসারে, ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের প্রতিদিনের ক্যাফেইন গ্রহণ ৮৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের মাচা তো বটেই, ক্যাফেইন এড়িয়ে চলা উচিত।
সূত্র: ইভিএন এক্সপ্রেস