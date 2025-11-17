হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

কীভাবে বুঝবেন, আপনার পোষা কুকুর আপনাকে ভালোবাসে

ফিচার ডেস্ক

ছবি: পেক্সেলস

পোষা প্রাণীর অভিভাবক হিসেবে কুকুরের এমন কিছু আচরণ দেখা যায়, যেগুলো তাদের প্রতি পালকের স্নেহ আরও বাড়িয়ে দেয়। যদিও সেই বিষয়গুলো অন্যদের কাছে কখনো কখনো কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, ব্যক্তিগত সময়ে তারা পালকের সঙ্গ ছাড়ে না। কিংবা প্রিয় খেলনা এনে দিয়ে খেলতে শুরু করে। পশুচিকিৎসকেরা বলছেন, আপাতদৃষ্টে এ ধরনের তুচ্ছ আচরণগুলো আসলে একটি স্পষ্ট সংকেত। আর তা হলো কুকুরটি আপনাকে কতটা ভালোবাসে! এই আচরণগুলো হলো কুকুরের স্নেহ প্রকাশের বিশেষ সংকেত, যা তার ভালোবাসা এবং আনুগত্য প্রকাশের এক অনন্য উপায়।

ভেটেরিনারি চিকিৎসকেরা বলেন, যে কুকুর আপনাকে মন থেকে শ্রদ্ধা করে, তার আশপাশে থাকা মানে জীবনের প্রতিদিন নিঃশর্ত ভালোবাসার সাক্ষী হওয়া। পোষা প্রাণীরা আপনার আবেগ ও মেজাজ প্রতিফলিত করে। আপনার মন খারাপ থাকলে তারা মন ভালো করে দিতে সাহায্য করে। কুকুরের এই নিঃশর্ত ভালোবাসা বিষণ্নতা ও উদ্বেগের লক্ষণগুলো কমাতে সাহায্য করে। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে, এই অঙ্গভঙ্গিগুলো কুকুর ও তার মালিকের মধ্যে বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে।

স্বাগত জানানোর ধরন

আপনার কুকুর আপনাকে যে ভালোবাসে, তার স্পষ্ট ও মিষ্টি সংকেতগুলোর মধ্যে একটি হলো, যখন তারা আপনাকে বাড়িতে স্বাগত জানায়। আপনার কুকুর ছোট কিংবা বড় তেজি বা আদরপ্রিয়, দরজা দিয়ে আপনি প্রবেশ করলেই তারা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে। ভেটেরিনারি চিকিৎসক জুলি হান্ট বলেন, ‘আপনি বাড়িতে ফেরার সময় যদি আপনার কুকুর প্রতিবার আপনাকে অভ্যর্থনা জানায়, তবে এটি ভালোবাসার একটি নিশ্চিত লক্ষণ।’ তিনি ব্যাখ্যা করেন, আপনি কতক্ষণের জন্য বাইরে ছিলেন, তা নির্বিশেষে কুকুরটি আপনাকে দেখে সব সময় আনন্দিত হবে। এই আনন্দের মুহূর্তে কুকুর প্রায়ই তাদের নিজস্ব কিছু অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে।

ছবি: পেক্সেলস

ছায়ার মতো অনুসরণ করে

কেউ কেউ এই আচরণকে উদ্বেগের লক্ষণ মনে করতে পারেন। তবে ভেটেরিনারি চিকিৎসক বৈদ জানান, এর মানে আপনার কুকুর আপনাকে তার নিরাপদ স্থান মনে করে এবং আপনার প্রতি তার গভীর দুর্বলতা রয়েছে। কুকুরেরা নিরাপদ বোধ করে যখন তারা আপনার সঙ্গে একই ঘরে থাকে। এমনকি আপনি তাদের দিকে মনোযোগ না দিলেও তারা এই কাজ করে। তারা আপনার কাছাকাছি থাকতে চায় এবং আপনি আশপাশে আছেন জেনে তারা শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং ঘুমায়। এটি এমন একটি লক্ষণ যে তারা আপনাকে তাদের সেরা বন্ধু মনে করে।

আবেগ বুঝতে পারে

আপনার কুকুরের ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি সুন্দর সংকেত হলো, তাদের হৃদয়ের কথা বোঝার সহজাত ক্ষমতা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আচরণ তাদের আনুগত্য, মালিকের সঙ্গে বন্ধন এবং নিঃশর্ত স্নেহ প্রদর্শন করে। কুকুর যখন আপনার আবেগের সংকেতগুলোতে সাড়া দেয়, তখন আপনার প্রতি তাদের মানসিক সংযোগ দৃশ্যমান হয়। যেমন আপনি উত্তেজিত হলে তাদের শক্তি আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় কিংবা আপনি দুঃখিত হলে শান্ত থাকে অথবা কাছে থাকতে চায়।

খেলনা নিয়ে আসে

আপনি হয়তো লালায় ভেজা পুরোনো খেলনা চাননি। কিন্তু আপনার কুকুর তবু ভালোবাসার সঙ্গে সেটি কাছে নিয়ে আসে। এ ধরনের ছোট ছোট কাজ হলো আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসার ধ্রুপদি চিহ্ন। তাদের প্রিয় জিনিস, সেটা খেলনা, কম্বল বা হাড়; যা-ই হোক না কেন, আপনার কাছে এনে দেওয়া প্রমাণ করে যে তারা তাদের আনন্দের উৎস আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়।

ছবি: পেক্সেলস

বিপদ থেকে রক্ষা করে

যখন একটি কুকুর তার মালিকের প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন তাদের শারীরিক ভাষা তা বুঝিয়ে দেয়। কুকুর আপনাকে প্রকৃত ও কাল্পনিক বিপদ থেকে রক্ষা করে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে। এর জন্য অনেক সময় তারা জোরে জোরে ডাকে কিংবা বাঁচাতে দৌড়ে আসে।

অতিরিক্ত ভালোবাসার সংকেত

চোখের দিকে তাকানো: যখন পোষা কুকুর সরাসরি আপনার চোখের দিকে তাকায়, সেটি আসলে তার গভীর ভালোবাসার প্রকাশ।

পাশে থাকা: যদি সে ভালোবাসে, তবে আপনাকে পাশেই তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। সে নিজেকে একা করার প্রয়োজন অনুভব করে না।

স্বস্তিতে একা থাকা: কুকুর একা থাকাকালীন যদি শান্ত ও স্বচ্ছন্দ থাকে, তবে এটি একটি ইতিবাচক চিহ্ন।

চাঙা করা: কুকুর আপনার আবেগ বুঝতে পারার ক্ষমতা রাখে। আপনি ভালো অনুভব না করলে তারা কাছে এসে আপনাকে চাঙা করার জন্য সবকিছু করবে।

সূত্র: প্রাডে পেটস, শোবিজ ডেইলি ডটকম

