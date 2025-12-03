আজকের রাশিফল: সারা দিন মুড সুইং চলবে, স্বপ্নের গল্প সত্যি বলে চালাবেন না

মেষ
আজ আপনার এনার্জি লেভেল এমন থাকবে যেন তিন দিন ধরে কফি খেয়ে ঘুমাননি। সকাল থেকেই মনে হবে ‘আজ পৃথিবী জয় করব, নয়তো অন্ততপক্ষে ফ্রিজে রাখা শেষ মিষ্টিটা চুরি করব!’ কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল গুলিয়ে ফেলতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠকারী কিছু বলবেন না—আপনার পার্টনার হয়তো আপনার আবেগের বিস্ফোরণকে গ্যাস বেলুন ফেটে যাওয়া মনে করতে পারে। সাবধান, আজ অনলাইন শপিং সাইটে ভুল করে ‘Add to Cart’-এর বদলে ‘Buy Now’ বোতামে বেশি চাপ পড়বে। মাথা গরম হলে, ১০ সেকেন্ডের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: ‘আমি কি সত্যিই এই সস্তা শোপিসটা কিনতে চাই?’ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন না। কারণ, উত্তর আসার আগেই আপনি কিনে ফেলেছেন।
বৃষ
আপনার জন্য আজকের দিনটা হলো ‘আয়েশ করার লাইসেন্স’। সোফায় এমনভাবে সেঁটে থাকবেন যেন আপনি আর সোফা একটি অবিচ্ছেদ্য মহাজাগতিক ইউনিট। কেউ কাজ করতে বললে ভুরু কোঁচকাবেন, যেন আপনি বিশ্বশান্তির চেয়েও জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত। তবে সন্ধ্যায় খাদ্যপ্রেম চরমে উঠবে। ফ্রিজ খুলে এমনভাবে খাবার খুঁজবেন, যেন গুপ্তধন খুঁজছেন। টাকাপয়সার দিক থেকে ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত আরামের ফলে অফিসের কাজের গতি হয়ে যাবে কচ্ছপের চেয়ে মন্থর। আজ ডায়েট প্ল্যান না মানার জন্য নিজেকে দোষ দেবেন না। মনে রাখবেন, বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ‘ভারসাম্য’ মানে হলো দুই হাতে সমান পরিমাণে খাবার ধরে রাখা।
মিথুন
আজ আপনার দুটি সত্তা একসঙ্গে জেগে উঠবে। একটি বলবে, ‘আরে চলো দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাই!’ অন্যটি বলবে, ‘কিন্তু আমার তো নেটফ্লিক্সে দেখার জন্য এখনো অনেক সিরিজ বাকি!’ এই দ্বৈততার ফলে একই সময়ে দুজন বন্ধুকে দুই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসতে পারেন। ফোন আজ ওভারহিটেড হয়ে যাবে অতিরিক্ত চ্যাটিংয়ের কারণে। অফিসের সহকর্মী বা পরিবারকে এমন সব তথ্য দেবেন, যা অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক আপনার রাতের স্বপ্ন থেকে নেওয়া। যদি দেখেন কোনো পরিস্থিতিতে আপনার দুই রকম মতামত আসছে, তাহলে লটারির মতো করে একটা বেছে নিন। ভাগ্য ভালো হলে সঠিকটা বেছে নিতে পারেন।
কর্কট
আজ আপনার মুড সুইং হবে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। সামান্য কারণে অভিমান হতে পারে, যেমন রান্নাঘরের আলমারিতে সঠিক জায়গায় মসলার কৌটা নেই দেখে কান্না শুরু করে দিতে পারেন। সন্ধ্যাবেলা ‘হোম সিকনেস’ এমন বাড়বে যে বাড়ির পোষা প্রাণীটিও আপনাকে দেখে অবাক হবে। মনে হবে বাইরের জগৎটা বড্ড নিষ্ঠুর, আর আপনার বেডরুমটাই একমাত্র নিরাপদ স্থান। যদিও ভালোবাসার মানুষের জন্য আজ আপনি সব করতে প্রস্তুত, তবে শর্ত একটাই—সে যেন আপনার মুডের গ্রাফটা বুঝে চলে! কাউকে বেশি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে এমন কিছু করে বসবেন না যাতে পরে নিজেই লজ্জায় বালিশে মুখ লুকাতে হয়।
সিংহ
আজ মনে হবে, আপনি একজন সেলিব্রিটি এবং ক্যামেরাগুলো ভুলবশত অন্য কাউকে ফোকাস করছে! সব কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চাইবেন, এবং যদি না পারেন, তবে একটু নাটক করে সবার মনোযোগ কাড়তে চেষ্টা করবেন। অফিসের মিটিংয়ে এমন আইডিয়া দেবেন, যা শুনতে খুব গ্ল্যামারাস, কিন্তু আসলে তার কার্যকারিতা শূন্য। আপনার পোশাক, চুলের স্টাইল—সবকিছু আজ চিৎকার করে বলবে, ‘দেখো! শুধু আমাকেই দেখো!’ তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ছোটখাটো ভুল হতে পারে। আয়নার সামনে অতিরিক্ত সময় কাটালে কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র রুষ্ট হতে পারে। একটু অন্যকেও লাইমলাইট দিন, না হলে সবাই আপনাকে ‘সেলফি কিং/কুইন’ বলে ডাকতে শুরু করবে!
কন্যা
আজ আপনার ভেতরের সমালোচকটি জেগে উঠবে। পাশের বাড়ির লোক কেন ভুল সময়ে গান গাইছে, বা সহকর্মী কেন ফন্টের সাইজটা ০.৫ পয়েন্ট কমালো—সব কিছু নিয়েই আপনার চিন্তা। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে এমন সব জিনিস খুঁজে পাবেন যা নিজেই ভুল করে রেখেছিলেন, আর তখন নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে পার্টনারের সামান্য ভুলও আপনার চোখে পড়বে, কিন্তু সরাসরি কিছু না বলে মনে মনে একটা তালিকা তৈরি করবেন। সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে দিনটা উপভোগ করাই ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা আপনার এক্সেল শিটের মতো পরিপাটি নয়!
তুলা
আজকের দিনটা আপনার জন্য দ্বিধার দিন। বাজারে শার্ট কিনতে গিয়ে দুটি শার্টের রং, ডিজাইন আর দামের মধ্যে এমনভাবে আটকে পড়বেন যে দোকানি নিজেই ক্লান্ত হয়ে আপনাকে চা অফার করবে। সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে এমন সব কাজে ‘হ্যাঁ’ বলে দেবেন যা আপনি মোটেও করতে চান না। তবে আপনার সামাজিক ব্যবহার আজ অসাধারণ থাকবে। চারপাশের পরিবেশকে এতটাই শান্ত ও সুন্দর করে তুলবেন যে মনে হবে কোনো স্পা-এর বিজ্ঞাপন চলছে। আজ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ‘চা না কফি?’, একটু সময় নিয়ে ভাবুন! এই সামান্য সিদ্ধান্তে আপনার আজকের দিনের ভারসাম্য নির্ভর করছে।
বৃশ্চিক
আজ বিনা কারণে রহস্যময় থাকতে চাইবেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু গভীর চোখে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দেবেন। মনে হবে আপনি অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো গুপ্তচরবৃত্তি করছেন, যদিও আপনি আসলে ল্যাপটপে বিড়ালদের মজাদার ভিডিও দেখছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে তীব্র আবেগ পার্টনারকে চমকে দেবে। কারণ, সকাল পর্যন্ত আপনি তাকে একরকম ভালোবাসার কথা বলেছেন, আর বিকেলে অন্যরকম। কোনো ছোটখাটো পারিবারিক গোপন তথ্য ফাঁস হতে পারে, যার দায় আপনার ওপরই পড়বে। মাঝে মাঝে হাসুন, জোরে হাসুন! এতে আপনার রহস্যময় ভাবটা একটু কমবে, আর আশপাশের লোক আপনাকে দেখে ভয় পাওয়া বন্ধ করবে।
ধনু
মনে হবে, এই জগৎটা আপনার জন্য বড্ড ছোট হয়ে গেছে! মনে মনে অ্যাডভেঞ্চার প্ল্যান করবেন: ‘চলুন, একটা সাইকেলে চেপে গোটা পৃথিবী ঘুরে আসি, শুধু একটা টুথব্রাশ আর একটি বই নিয়ে!’ বাস্তব জীবনে, হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে ১০ মিনিট হেঁটে আবার ফিরে আসবেন। কারণ, মোবাইল চার্জার নিতে ভুলে গেছেন। এমন সব দার্শনিক আলোচনা শুরু করবেন, যা কেউ বুঝবে না, আর বন্ধুরাও হাসতে হাসতে দূরে সরে যাবে। আজ হঠাৎ করে বসকে গিয়ে চাকরি ছেড়ে হিমালয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার কথা বলার আগে একবার ভেবে দেখুন, কাল সকালে ব্রেকফাস্টটা কে বানাবে!
মকর
আজ এতটাই কর্মঠ থাকবেন যে মনে হবে আপনি যেন একটি রোবট যাকে ‘কাজ করো’ প্রোগ্রাম দিয়ে সেট করা হয়েছে। অন্য দশজনের কাজও টেনে নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেবেন এবং তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন, ‘আমি ছাড়া আর কেউ পারে না!’ তবে গ্রহের প্রভাবে আজ একটা মজার ঘটনা ঘটতে পারে: হয়তো ভুল করে কোনো পার্টিতে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে বুঝতে পারবেন যে ‘আরে! মজাও তো করা যায়!’ যা আপনার সারা দিনের হিসাব-নিকাশ উল্টে দেবে। টাকাপয়সার হিসাব করতে গিয়ে এত মনোযোগ দেবেন না যে একটা ২০ টাকার নোট মেঝেতে পড়লে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে!
কুম্ভ
আজ আপনার মাথায় এমন সব আইডিয়া আসবে যা আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। মনে হবে, এই সমাজকে আপনার নতুন আবিষ্কার দিয়ে বদলে দেওয়া উচিত। এই সব চিন্তা করতে গিয়ে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মাঝখানে অন্য জগতে চলে যেতে পারেন। আজ বন্ধুবান্ধবরা আপনার কথা শুনে হাসবে, কিন্তু আপনি তাদের এই হাসি দেখে আরও বেশি করে নিজেকে ‘বিপ্লবী’ ভাববেন। আপনার বিপ্লবী আইডিয়াগুলো আপাতত একটা খাতায় টুকে রাখুন। সবার সঙ্গে শেয়ার করার আগে দেখুন, সেগুলো বাস্তবসম্মত, নাকি শুধু একটা ‘ঘুমভাঙা স্বপ্ন’।
মীন
আজ মেঘের ভেলায় চড়ে বেড়াবেন। দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে ট্রাফিকের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন বা অফিসে কাপে চা ঢালতে গিয়ে ভুল করে ফাইলে ঢেলে দিতে পারেন। আবেগের দিক থেকে এতটাই সংবেদনশীল থাকবেন যে কোনো সিনেমার পুরোনো পোস্টার দেখেই কেঁদে ফেলতে পারেন। কেউ ছোটখাটো কোনো ভুল ধরিয়ে দিলেই ধরে নেবেন যে সে আপনাকে মোটেও পছন্দ করে না। কল্পনাশক্তি আজ এতটাই বাড়বে যে হয়তো ভাববেন, ঘরের পোষা মাছটা আপনার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলছে। বাস্তবে ফিরে আসার জন্য মাঝে মাঝে নিজের গালে একটা আলতো চিমটি কাটুন। আর টিস্যু পেপারের একটা প্যাকেট অবশ্যই হাতের কাছে রাখুন!