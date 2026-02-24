হোম > চাকরি > বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে মেডিকেল প্রমোশন অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল প্রমোশন অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি (এইচএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ থাকতে হবে)।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই ভালো যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ বিমা, বিক্রয় প্রণোদনা, বিদেশ ভ্রমণ, বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

এক্সপোর্ট বিভাগে কর্মী নেবে মদিনা গ্রুপ, আবেদন শুরু

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, কর্মস্থল হবিগঞ্জ

আরএকে সিরামিকসে ১৫ জনের চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৩ ফেব্রুয়ারি

কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, বেতন ২৪–২৮ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, এসএসসি পাসে আবেদন

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

১০০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, ইনক্রিমেন্টসহ থাকছে নানান সুবিধা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই নুভিস্তা ফার্মায় চাকরি, আবেদন শুরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা