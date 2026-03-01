৪০০ কর্মী নেবে পল্লী ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পল্লী ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটিতে ১০ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপপরিচালক, ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মাঠ কর্মকর্তা, ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিদর্শক, ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১২,৫০০-৩২,২৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী, ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১২,৫০০-৩২,২৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী, ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী মাঠ কর্মকর্তা, ১৭৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মাঠকর্মী, ৮০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: তথ্য ও অভ্যর্থনা, ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক বা পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ২৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা অষ্টম শ্রেণি পাস আবেদন করতে পারবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি