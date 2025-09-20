হোম > চাকরি > বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটির রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্সে বিবিএ/এমবিএ অথবা পরিসংখ্যানে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: বিমান সংস্থা অথবা গ্রুপ অব কোম্পানিতে কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২১–২৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, বিমা, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বিনামূল্যে বিমানের টিকিট।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৩০ হাজার টাকা

২২ হাজার টাকা বেতনে ৬০০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, আবেদন শুরু

৫ কর্মী নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর বিভাগে কর্মী নেবে ডিসিসিআই

কর্মী নেবে এসিআই মটরস্‌, ২২ বছরেই আবেদনের সুযোগ

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

আজকের পত্রিকায় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা