আজকের পত্রিকায় গ্রাফিক্স ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটিতে গ্রাফিক্স ডিজাইনার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত ই–মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: গ্রাফিক্স ডিজাইনার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্রাফিক্স ডিজাইন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা/স্নাতক ডিগ্রি (অভিজ্ঞতা থাকলে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ছাড় দেওয়া যাবে)।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: গ্রাফিক্স ডিজাইনে ন্যূনতম ১–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা (ফ্রিল্যান্স/অনলাইন মার্কেটপ্লেসের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য)

সংবাদপত্র/পাবলিশিং ডিজাইনে অভিজ্ঞ হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া এডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন, ক্যানভা এবং অন্যান্য গ্রাফিক্স টুলে দক্ষতা। লেআউট, টাইপোগ্রাফি ও রঙ ব্যবহারে ভালো ধারণা। সৃজনশীল চিন্তাধারা ও নতুন কনসেপ্ট ডেভেলপ করার সক্ষমতা।

কাজের ধরন: প্রিন্ট, ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জন্য আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ডিজাইন করা। সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন লেআউট, ইনফোগ্রাফিক্স, ব্যানার, পোস্টার ও সোশ্যাল মিডিয়া ক্রিয়েটিভস তৈরি করা। কনটেন্ট টিম ও মার্কেটিং টিমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ডিজাইন ডেলিভারি করা। প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি বজায় রেখে নতুন আইডিয়া প্রয়োগ করা।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রকল্পভিত্তিক বোনাস, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা পদের নামসহ সিভি এবং পূর্বের কাজের পোর্টফোলিও এ hrd@ajkerpatrika.com ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

