হোম > চাকরি > বেসরকারি

আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় সুপার শপ আগোরা লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার, (ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার )৷

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, চিকিৎসা ভাতা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময় : ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

এইচএসসি পাসে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

৫ কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

স্নাতক পাসেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস

আরএফএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ তিন জেলায়

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার নেবে মদিনা গ্রুপ

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরির সুযোগ

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নিয়োগ কুমিল্লায়

ম্যানেজার পদে আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

ইন্টারনাল অডিট বিভাগে কর্মী নেবে এসিআই, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা