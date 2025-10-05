আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় সুপার শপ আগোরা লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অফিসার, (ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার )৷
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, চিকিৎসা ভাতা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময় : ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।