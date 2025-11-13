হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান প্রতিষ্ঠান ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে জরুরি ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বনিম্ন এসএসসি পাস ও ন্যূনতম জিপিএ-৩ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ বছরের অটো ও ম্যানুয়াল গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই বিআরটি কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে (হালকা/মাঝারি/ভারী)।

অন্যান্য যোগ্যতা: চোখের দৃষ্টি ৬/৬ হতে হবে। উচ্চতা ৫’৪" (১৬৩ সেন্টিমিটার)। প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে। জিএসই অপারেটর হিসেবে যেকোনো এয়ারলাইনসে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ফৌজদারি মামলা থাকা যাবে না।

কাজের ধরন: ব্যাগেজ টো ট্রাক্টর, এয়ারক্রাফট টো ট্রাক্টর, গ্রাউন্ড পাওয়ার ইউনিট, এয়ার কন্ডিশনিং ভ্যান, ওয়াটার কার্ট, ফ্লাশ কার্ট, বেল্ট লোডার, প্যাসেঞ্জার স্টেপ, এয়ার স্টার্টিং ইউনিট, ক্যাটারিং হাই লিফটসহ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সব যন্ত্রপাতি অপারেট করতে হবে।

বয়সসীমা: ন্যূনতম বয়স ২৫–৩৫ বছর।

কর্মস্থল:

* হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা)

* শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (চট্টগ্রাম)

* ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (সিলেট)

* রাজশাহী বিমানবন্দর

* যশোর বিমানবন্দর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর।

কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা (প্রতি শিফট)।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: ঢাকা বিমানবন্দরে কর্মরতদের ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী সকালের নাশতা/দুপুরের খাবার/রাতের খাবার দেওয়া হবে। অন্যত্র খাবার বাবদ ভাতা দেওয়া হবে। প্রবেশন পিরিয়ড শেষে বার্ষিক দুটি উৎসব ভাতা দেওয়া হবে। থাকছে চিকিৎসাবিমা সুবিধা। এ ছাড়া কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আপডেটেড সিভি/জীবনবৃত্তান্ত, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের (সামনের ও পেছনের) ছবি, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলে ডেলিভারি স্লিপের ছবি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা/সার্টিফিকেটের কপিসহ সব কাগজপত্রের স্ক্যান করা ছবি পিডিএফ করে এখানে গিয়ে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫।

বি:দ্র:— ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েই কাউকে কোনো ধরনের ব্যাংক ড্রাফট বা টাকা দেওয়ার দরকার হয় না। চাকরিপ্রত্যাশীদের সব ধরনের আর্থিক লেনদেন হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। যেকোনো ধরনের সুপারিশ/রেফারেন্স প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

