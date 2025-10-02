হোম > চাকরি > বেসরকারি

আরএফএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ তিন জেলায়

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির এক্সপোর্ট অপারেশন বিভাগে শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম (এক্সপোর্ট অপারেশন)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ।

যোগ্যতা: সাপ্লাই চেইন এবং লজিস্টিক অপারেশন, এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন এবং কমপ্লায়েন্স, মোল্ড ডিজাইন, টুলরুম অপারেশন এবং পণ্য উন্নয়ন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। এমএস অফিস এবং ইআরপি সিস্টেমে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ, নরসিংদী, রংপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, লাভ প্রণোদনা (পিআই), দুপুরের খাবার সুবিধা, লিভ এনক্যাশমেন্ট, ডরমিটরি সুবিধা, প্রাণ-আরএফএল আউটলেটগুলিতে ছাড়সহ ক্রেডিট কার্ডে ক্রয়ের সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

